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竊機車耳機辯誤會 隨後相同手法偷手機架賴不掉

2019-08-05 10:10聯合報 記者王宏舜╱即時報導

張姓男子被控竊取吊掛重型機車上的安全帽內建藍芽耳機，被捕後，辯稱是誤會，指因與人行車糾紛，他以為是曾姓車主惹事，才返回破壞。士林地檢署依竊盜罪嫌起訴，但士林地院認為張的目的是「毀損」，而曾也與張和解、撤告，判公訴不受理。高等法院發現張在同一地點也偷了手機專用架，與本案有「驚人相似性」，撤銷、發回士院更審。

被竊的藍芽耳機價值約1千元。前年11月4日凌晨4點6分，張見曾姓車主機車上的安全帽有只耳機，趁四下無人拔取，安全帽也因偷竊而有漆面刮傷、內襯破損情形。失主報警，員警循線逮人。

張坦承拿走藍芽耳機，卻解釋因與人發生行車糾紛，對方騎的車就和這輛一樣，他才返回，拔了藍芽耳機後丟棄，堅稱只是「毀損」。士林地院也依張的說法，認定是毀損罪，既然被害人都撤告了，便諭知公訴不受理。

士林地檢署無法接受，指地院判決錯誤。士檢認為，當事人沒「精神異常」，若真的因行車糾紛而懷恨在心，應該會直接爭執，而不是找無冤無仇懷恨同型機車的人，動機可疑。

士檢再質疑，如果真的要破壞，應該會採直接破壞車體、迅速逃離的方式，張姓男子卻花了許多時間試圖拔下安全帽，拔不下來才動手拔耳機。從監視器畫面來看，現場有很多輛機車，張怎麼分得出「同款機車」是哪一輛？何況他拉出安全帽的耳機後「捲線」，沒扯下丟棄，且在離去時，雙手還有整理的動作，不時東張西望，過程看起來就是在行竊。

士檢認為一審判決未勘驗監視錄影畫面，直接採信張的辯解，判決違背經驗、論理法則，違背法令。

高等法院發現，張姓男子右手從安全帽中拿出不明物體，兩手捲線，收拾後，右手拿著不明物體按住安全帽，左手繼續在帽內找尋東西；從「捲線」動作，可見是偷竊而不是「破壞」，應是要據為己有。高院調查，張在當日凌晨4時25分也偷了別人機車上的手機專用架，遭內湖簡易庭依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金定讞，兩案作案時間相差僅19分鐘，有「驚人相似性」，拔藍芽耳機應是竊盜犯行。

高院認為，若真要報復，一般會選踹踢、砸車、拿刀割坐墊或灌鑰匙孔三秒膠並迅速逃離現場。因檢察官勘驗時，張仍否認拿走藍芽耳機，只說願賠償5千元，直到士院開庭時才改口，辯詞不一，高院認為這顯見張知道無法再隱瞞，為兼顧被告審級利益，因此撤銷公訴不受理判決，發回士院更審。

張姓男子偷他人機車上的手機專用架，遭內湖簡易庭依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金定...
張姓男子偷他人機車上的手機專用架，遭內湖簡易庭依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金定讞，高等法院認為這與前案作案時間僅相差19分鐘，有「驚人相似性」，將前案發回士林地院更審。記者王宏舜／攝影
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竊盜偷竊
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