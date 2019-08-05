測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪

2019-08-05 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



闕姓男子開車超速被測速器拍照挨罰，心生不滿，用立可貼便條紙遮住測速照相機鏡頭，被基隆地院簡易庭依損壞公物罪判刑2月。闕不服上訴，地院合議庭審結，以闕男行為難構成測速器毀棄或損壞，效用暫時喪失也難構成「致令不堪用」，改判無罪。全案可上訴。

合議庭判決指出，闕男駕車行經基隆市七堵區明德三路，被警方設置的測速照相機拍下超速違規。闕心生不滿，去年11月5 日凌晨攜帶黏有膠帶的黃色立可貼及長柄木棍，將便條紙貼在明德三路、明德二路及光明路，共5支測速照相機鏡頭前方的防彈玻璃，讓測速器無法感應及舉發違規。

警方調閱附近路口監視錄影系統畫面，查出闕男涉嫌送辦。檢方偵結聲請簡易判決，簡易庭認為闕男損壞測速器原有照相取締違規超速駕駛照片及效用，判刑2月，如易科罰金6萬元。

闕男不服提起上訴，地院合議庭審理指出，刑法第138 條「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第3人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑」，依最高法院判決意旨，毀棄是指使物的本體全部喪失其效用及價值；損壞則指損傷、破壞物體，使其效用全部或一部分喪失。

「致令不堪用」指雖未毀損原物，但使一部分或全部喪失效用；倘使物品暫時失去效用，但恢復效用時間、勞力和經濟等觀點相當容易時，不應驟認構成「致令不堪用」要件。

基隆市警三分局百福派出所郭姓警員證稱，當時沿線檢查測速器，用警棍就將雙面貼紙撥下來，鏡頭上並沒有殘膠，可馬上恢復取締效用。