親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

測速器鏡頭貼便條紙不算損壞公物 上訴逆轉改判無罪

2019-08-05 09:56聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

闕姓男子開車超速被測速器拍照挨罰，心生不滿，用立可貼便條紙遮住測速照相機鏡頭，被基隆地院簡易庭依損壞公物罪判刑2月。闕不服上訴，地院合議庭審結，以闕男行為難構成測速器毀棄或損壞，效用暫時喪失也難構成「致令不堪用」，改判無罪。全案可上訴。

合議庭判決指出，闕男駕車行經基隆市七堵區明德三路，被警方設置的測速照相機拍下超速違規。闕心生不滿，去年11月5 日凌晨攜帶黏有膠帶的黃色立可貼及長柄木棍，將便條紙貼在明德三路、明德二路及光明路，共5支測速照相機鏡頭前方的防彈玻璃，讓測速器無法感應及舉發違規。

警方調閱附近路口監視錄影系統畫面，查出闕男涉嫌送辦。檢方偵結聲請簡易判決，簡易庭認為闕男損壞測速器原有照相取締違規超速駕駛照片及效用，判刑2月，如易科罰金6萬元。

闕男不服提起上訴，地院合議庭審理指出，刑法第138 條「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第3人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑」，依最高法院判決意旨，毀棄是指使物的本體全部喪失其效用及價值；損壞則指損傷、破壞物體，使其效用全部或一部分喪失。

「致令不堪用」指雖未毀損原物，但使一部分或全部喪失效用；倘使物品暫時失去效用，但恢復效用時間、勞力和經濟等觀點相當容易時，不應驟認構成「致令不堪用」要件。

基隆市警三分局百福派出所郭姓警員證稱，當時沿線檢查測速器，用警棍就將雙面貼紙撥下來，鏡頭上並沒有殘膠，可馬上恢復取締效用。

合議庭表示，闕男行為未符「毀棄」、「損壞」或「致令不堪用」要件，難以刑法第138 條罪行論處。本案既不能證明闕男犯罪，簡易庭有罪判決顯有違誤，合議庭撤銷原判決，自為第一審無罪判決。

闕姓男子用立可貼便條紙遮住測速器鏡頭，被基隆地院簡易庭依妨害公務判刑2月。闕不服...
闕姓男子用立可貼便條紙遮住測速器鏡頭，被基隆地院簡易庭依妨害公務判刑2月。闕不服上訴，地院合議庭改判無罪。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
分享

測速
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

竊機車耳機辯誤會 但後又偷了手機架這回賴不掉　

2019-08-05 10:10

詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑

2019-08-05 09:48

咬斷鄰居手指幫忙「尋回」 他獲法官重罪輕判

2019-08-05 07:46

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

北市警2015~2018年涉嫌違法 有125件168人

2019-08-04 23:12

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

藥頭販毒給藥腳辯稱是合資購毒 法官查無實據駁回上訴

2019-08-04 18:27

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

女師撞車成焦屍 偏鄉痛失愛

2019-08-05 01:06

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐

2019-08-04 23:03

自強號驚傳女乘客被性騷擾 列車延誤七分鐘

2019-08-04 12:18

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

小王強辯「沒做」 法官憑兩人討論受孕機率認有姦情

2019-08-05 07:45

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

海線慣竊又出現？被害人氣將影像po海線各群組抓人

2019-08-05 08:51

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

女雙手遭綁車箱門桿性侵 惡男友「檢查下體」遭判4年

2019-08-04 20:14

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

壯碩通緝犯遇警拒捕 南警開1槍制伏逮人

2019-08-04 13:02

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

短褲噁男報紙掩護露鳥 網友：以前就有了

2019-08-04 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top