詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑
薛姓男子被控於今年5月16日至18日，在台南市區向林姓等3名年逾70歲老太太，涉嫌謊稱是她兒子友人，藉此取信被害人後再向她們謊稱他因為買了很多牛肚、牛筋產品沒帶錢，向林等3人借錢，3人信以為真共交付3萬3千給薛，台南地院依詐欺取財罪，判處薛徒刑1年，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，薛姓男子（59歲）今年5月16日上午9點30分，在台南市區向林姓老太太佯稱為其子友人， 並佯裝撥打電話予林子，藉此取信於林老太太，再向林老太太詐稱，他因為買了很多牛肚、牛筋等產品沒帶錢，向林老太太借款，造成林老太太陷於錯誤而交付1萬1千元予薛。
薛得手後食髓知味，再以同樣手法和話術，今年5月17日向另一名林老太太詐騙得7千元，另於5月18日向蔡姓老太太詐騙得1萬5千元。案經被害人報警法辦、起訴。
法官經查，薛曾犯詐欺罪，經執行刑1年6月，於前9月30日執行完畢，5年內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，薛累犯前案有相同之詐欺罪，再犯此案，顯然具特別惡性，且對刑罰反應力薄弱，符合累犯加重之要件，依刑法第47條第1項之規定加重其刑。法官審酌，薛於犯後坦承犯行，態度尚可，但之前已有多次詐欺犯罪，不知悔悟，又再犯本案，蓄意詐騙高齡長者，應予重懲，量處其刑。
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