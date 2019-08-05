詐欺犯專挑好心腸老人騙錢 法官判處1年徒刑

2019-08-05 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



薛姓男子被控於今年5月16日至18日，在台南市區向林姓等3名年逾70歲老太太，涉嫌謊稱是她兒子友人，藉此取信被害人後再向她們謊稱他因為買了很多牛肚、牛筋產品沒帶錢，向林等3人借錢，3人信以為真共交付3萬3千給薛，台南地院依詐欺取財罪，判處薛徒刑1年，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，薛姓男子（59歲）今年5月16日上午9點30分，在台南市區向林姓老太太佯稱為其子友人， 並佯裝撥打電話予林子，藉此取信於林老太太，再向林老太太詐稱，他因為買了很多牛肚、牛筋等產品沒帶錢，向林老太太借款，造成林老太太陷於錯誤而交付1萬1千元予薛。

薛得手後食髓知味，再以同樣手法和話術，今年5月17日向另一名林老太太詐騙得7千元，另於5月18日向蔡姓老太太詐騙得1萬5千元。案經被害人報警法辦、起訴。