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法院追討小林國賠案裁判費 律師批：對弱勢築訴訟高牆

2019-08-05 08:22聯合報 記者王昭月╱即時報導

莫拉克風災10周年前夕，提告國賠的高雄小林村民被法院追討訴訟裁判費，金額2萬到20萬不等，上百人估計裁判費達7、800萬，目前還有200萬缺口，欠費小林人多屬經濟弱勢，苦不堪言，法扶律師鄭文龍認為，司法按求償金額比率計算裁判費，形同築起高牆，阻礙人民上法院主張自己的權益。

國內民事訴訟案按求償金額比率收取裁判費以防止濫訟，看在律師鄭文龍眼裡實在荒誕。他舉美國為例，美國訴訟案的裁判費多不超過200元美金，人民須訴訟時，都能輕易上法院主張自己的權益。

陪小林村打了6年國賠官司的法扶律師鄭文龍感嘆，國內訴訟制度並不健全，審判系統也待加強，像小林國賠案，一、二、三審到發回更審，法官從未到事故現場勘查，荒謬且不可思議。

他說：山崩牽涉到地質工程專業，小林國賠案是4、500人集體滅村的問題，但從無法官傳專家人士進行鑑定或到法庭說明，代表審判系統對專業的不尊重，「法庭上應更重視科學證據，這樣無論判決結果勝敗，大家才能服氣」 。

鄭文龍說，先進國家的賠償制度，已是無過失責任，接近於國家保險。台灣的國賠官司卻要大家舉證，像小林國賠案，監察院報告認為國家有疏失，司法還卻僅判15個土石流潛勢區保全戶勝訴，其他100多人敗訴，顯與民意脫節。

「現行民事訴訟裁判費制度，也阻礙民眾上法庭主張權益」」，鄭文龍說，美國訴訟就是定額收費，折合新台幣約幾千元，讓人民必要時都可以輕易上法庭。

他表示，奧地利與台灣訴訟費制度相仿，有個國寶級畫家的名畫被納粹不法徵收，二戰後想要回來，但裁判費高達幾百萬，無力打官司，後來這幅名畫送到美國巡迴展覽，畫家家族跨海到美國提告，獲美國法院接受，這就是一個強烈的對比，這起訟案後來也改編成電影「名畫的控訴」。

鄭文龍表示，台灣行政訴公案，每案最高收4000元，顯示定額收費並非毫無前例。國賠案依民事訴訟按請求金額的比例計算裁判費，易讓人民達不到「門檻」，無法伸張公理。台灣應該仿美國模式，採定額裁判費，讓人人都負擔得起。

打過正義油品團訟的律師林祺祥說，正義油品案是由消保官提請的團體訴訟，依消保法，標的金額訂有60萬元的上限，三審加總的裁判費約約上萬元，民眾不致無法負擔。小林國賠案非消費爭議，不適用消保法的裁判費規定，此案未來在修法或立法上確實應通盤檢討。

十年前高雄小林村覆滅，罹難者沒入地底，留給倖存親人無限追思。記者王昭月／攝影
十年前高雄小林村覆滅，罹難者沒入地底，留給倖存親人無限追思。記者王昭月／攝影
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國賠民事訴訟小林村
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