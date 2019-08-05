咬斷鄰居手指幫忙「尋回」 他獲法官重罪輕判

2019-08-05 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



郭姓男子與鄰居吵架，咬斷鄰居手指，被訴重傷罪；台北地院認為，郭咬斷手指後，幫忙找斷指，無重傷犯意，改依傷害致重傷罪判他有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

郭與譚姓男子是台北市大安區的鄰居，2017年6月29日上午11時50分，2人在住處1樓爭執拉扯，過程中，郭將譚右手無名指放入口中，以牙齒咬斷，造成開放性骨折，終身不能回復，被依重傷罪起訴。

法院開庭，郭認罪，而譚的斷指雖尋回，但傷勢送請台大醫院鑑定，傷檢認為「右手第4指末端缺損，無回復可能」，遺留有截肢處疼痛症狀，且，天冷或撞擊時，疼痛會加劇，影響活動能力。

判決說，郭與譚無深仇大怨，只因大樓管理委員會瑣事發生爭執，即在情緒激動下，混亂中將譚的右手拉入口中，以牙齒咬住譚的手指、用力咬下，一時用力過猛，將手指咬斷。

法官認為，手指相對於其他人體部位，較脆弱，若以成年人牙齒用力啃咬，必有咬斷可能，但郭主觀上並沒有咬斷手指的犯意，造成重傷是出乎意料，郭還與在場的人一起找尋斷指，未繼續攻擊，以刑法「傷害致重傷罪」論罪即可。