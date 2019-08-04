親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

陸軍南區專長訓練中心呂姓上士去年1月擔任安全士官夜哨，疑因太累沒上哨，竟涉去戰情室竄改「巡查登記簿」，他事後主動向長官承認犯錯仍遭法辦。高雄地院審理後，依犯「陸海空軍刑法」不到勤務所在地罪處拘役40日，另依行使變造公文書罪判1年3月徒刑，均緩刑3年、接受法治教育2場，可上訴。

判決指出，呂姓男子案發時是陸軍南區專長訓練中心訓練二營的上士，他案發當周是值星官，被排定2018年1月20日凌晨12點到2點的安全士官衛哨。

不料，呂姓上士卻疑因接連4天行軍課程體力不支，貪睡而未準時上哨，林姓上尉1點20分前來發現安官沒人，請衛兵去廁所、寢室也一時找不到，便於巡查登記簿記下「當班安官無故離開」、「衛哨是否依規定執勤」勾否；呂約1點半許驚醒，趕緊著裝上哨值勤，得知查哨官已離去，他便前往戰情室，發現沒人在，於是拿起巡查登記簿將剛查哨紀錄改掉。

呂姓上士審理時承認確實沒在該上哨的時間去接哨，但他解釋，當時擔任連上值星官，正進行為期4天的野炊、打靶射擊勤務，他幾天下來過累，部隊人手又不足，只好自己也排凌晨12點到2點夜哨來分擔，當晚也忙到11點多，以致沒準時起床站哨。

呂辯稱，他發覺查哨官已來過後，決定前往戰情室報告晚到原因，但沒遇到長官，心急之下在簿冊簽名，簽的當下他就知錯了，所以有再去向戰情室向長官報告。

呂姓上士的直屬長官、張姓連長幫忙緩頰，稱當時連上編制不到10人，該周確實是行軍野營的課程，呂是值星官負擔較大，原本排衛哨就會排除值星人員，但呂表示可以；張姓連長也認為「呂沒有抗命的態度」。

合議庭認為，呂姓上士並非惡意地違抗長官命令，卻害怕受懲處而變造文書資料，考量呂已知悔悟，判刑但宣告緩刑3年，接受法治教育2場，緩刑期間保護管束，可上訴。

陸軍南區專長訓練中心呂姓上士去年負責安全士官衛哨，卻涉未上哨，事後竄改查哨的紀錄...
陸軍南區專長訓練中心呂姓上士去年負責安全士官衛哨，卻涉未上哨，事後竄改查哨的紀錄簿冊，高雄地院依違反陸海空軍刑法等罪判刑，但宣告緩刑3年、接受法治教育2場，可上訴。圖與本案無關。圖／本報資料照
分享

陸軍空軍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

藥頭販毒給藥腳辯稱是合資購毒 法官查無實據駁回上訴

2019-08-04 18:27

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

毒寶寶問題 女監將開課

2019-08-04 00:18

分手情侶為錢爭訟 法官勸惜緣

2019-08-04 00:17

地面溫度61度！ 烈日下狗綁頂樓飼主挨罰6千

2019-08-03 23:36

高雄阮綜合醫院爆經營權之爭 兄弟互控

2019-08-03 23:02

因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍

2019-08-03 22:59

辨別真假律師 可上法務部網路查詢

2019-08-03 22:41

冒牌律師不法牟利 農業縣最多

2019-08-03 22:38

高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失

2019-08-03 19:39

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

自強號驚傳女乘客被性騷擾 列車延誤七分鐘

2019-08-04 12:18

北巿男子不滿友人遭砍 酒店門口聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐

2019-08-04 23:03

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍

2019-08-03 22:59

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

壯碩通緝犯遇警拒捕 南警開1槍制伏逮人

2019-08-04 13:02

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top