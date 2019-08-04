當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陸軍南區專長訓練中心呂姓上士去年1月擔任安全士官夜哨，疑因太累沒上哨，竟涉去戰情室竄改「巡查登記簿」，他事後主動向長官承認犯錯仍遭法辦。高雄地院審理後，依犯「陸海空軍刑法」不到勤務所在地罪處拘役40日，另依行使變造公文書罪判1年3月徒刑，均緩刑3年、接受法治教育2場，可上訴。

判決指出，呂姓男子案發時是陸軍南區專長訓練中心訓練二營的上士，他案發當周是值星官，被排定2018年1月20日凌晨12點到2點的安全士官衛哨。

不料，呂姓上士卻疑因接連4天行軍課程體力不支，貪睡而未準時上哨，林姓上尉1點20分前來發現安官沒人，請衛兵去廁所、寢室也一時找不到，便於巡查登記簿記下「當班安官無故離開」、「衛哨是否依規定執勤」勾否；呂約1點半許驚醒，趕緊著裝上哨值勤，得知查哨官已離去，他便前往戰情室，發現沒人在，於是拿起巡查登記簿將剛查哨紀錄改掉。

呂姓上士審理時承認確實沒在該上哨的時間去接哨，但他解釋，當時擔任連上值星官，正進行為期4天的野炊、打靶射擊勤務，他幾天下來過累，部隊人手又不足，只好自己也排凌晨12點到2點夜哨來分擔，當晚也忙到11點多，以致沒準時起床站哨。

呂辯稱，他發覺查哨官已來過後，決定前往戰情室報告晚到原因，但沒遇到長官，心急之下在簿冊簽名，簽的當下他就知錯了，所以有再去向戰情室向長官報告。

呂姓上士的直屬長官、張姓連長幫忙緩頰，稱當時連上編制不到10人，該周確實是行軍野營的課程，呂是值星官負擔較大，原本排衛哨就會排除值星人員，但呂表示可以；張姓連長也認為「呂沒有抗命的態度」。