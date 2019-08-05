昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



前台中市警員陳丕為（右）因販毒遭判刑一年十月，諷刺的是，他曾因追捕毒販獲林佳龍表揚。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

台中市前警員陳丕為去年任職期間，涉嫌在網路張貼圖片意圖販售大麻，被自家人約出逮捕；陳雖承認犯行並供出上手，希望換取緩刑，不過法官認為陳是警務人員，漠視國家交付責任，依販毒未遂判刑一年十月，不予緩刑。可上訴。

陳丕為在台中市任警期間曾因英勇緝捕毒犯遭撞飛，獲台中市前市長林佳龍公開頒獎表揚；爆發涉嫌販毒醜聞，同事、長官都難以置信。

調查指出，廿三歲陳丕為警專卅三期畢業，二○一七年九月分發到台中市第六警分局西屯派出所任職，從警才年餘，去年十一月就被發現涉嫌在網路論壇張貼大麻相片，並留言暗示欲販售。

台中市警方不知陳在網路上真實身分，去年十二月廿三日佯裝買家約陳在台中市上安路、至善路超商交易，雙方談妥每公克八百元價格，陳交付五公克大麻，員警表明身分逮人才知販毒者是自家人。往住處搜索，總計查獲六點四公克大麻及磅秤、吸食器等物。

陳被依毒品罪嫌移送後，遭檢方聲押獲准，台中市警局火速召開考績會，以陳嚴重破壞警譽，兩大過免職。

案件審理時，陳承認涉案並供出毒品來源，向合議庭請求宣告緩刑；法官雖認為陳無前科，也承認犯行、交出毒品上手，依法得減輕或免除其刑，但身為警務人員知法犯法，利用網路刊登訊息販毒，助長毒品猖獗，綜合考量後不予宣告緩刑。