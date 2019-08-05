親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

昔日英勇獲獎…網賣大麻 緝毒警被判刑

2019-08-05 01:06聯合報 記者陳宏睿／台中報導

前台中市警員陳丕為（右）因販毒遭判刑一年十月，諷刺的是，他曾因追捕毒販獲林佳龍表...
前台中市警員陳丕為（右）因販毒遭判刑一年十月，諷刺的是，他曾因追捕毒販獲林佳龍表揚。記者陳宏睿／翻攝
分享

台中市前警員陳丕為去年任職期間，涉嫌在網路張貼圖片意圖販售大麻，被自家人約出逮捕；陳雖承認犯行並供出上手，希望換取緩刑，不過法官認為陳是警務人員，漠視國家交付責任，依販毒未遂判刑一年十月，不予緩刑。可上訴。

陳丕為在台中市任警期間曾因英勇緝捕毒犯遭撞飛，獲台中市前市長林佳龍公開頒獎表揚；爆發涉嫌販毒醜聞，同事、長官都難以置信。

調查指出，廿三歲陳丕為警專卅三期畢業，二○一七年九月分發到台中市第六警分局西屯派出所任職，從警才年餘，去年十一月就被發現涉嫌在網路論壇張貼大麻相片，並留言暗示欲販售。

台中市警方不知陳在網路上真實身分，去年十二月廿三日佯裝買家約陳在台中市上安路、至善路超商交易，雙方談妥每公克八百元價格，陳交付五公克大麻，員警表明身分逮人才知販毒者是自家人。往住處搜索，總計查獲六點四公克大麻及磅秤、吸食器等物。

陳被依毒品罪嫌移送後，遭檢方聲押獲准，台中市警局火速召開考績會，以陳嚴重破壞警譽，兩大過免職。

案件審理時，陳承認涉案並供出毒品來源，向合議庭請求宣告緩刑；法官雖認為陳無前科，也承認犯行、交出毒品上手，依法得減輕或免除其刑，但身為警務人員知法犯法，利用網路刊登訊息販毒，助長毒品猖獗，綜合考量後不予宣告緩刑。

台中市大麻毒品
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

賣大麻偷內褲毀警譽 台中縣市合併有2警遭2大過汰除

2019-08-04 23:54

獨／菜鳥警賣大麻毀前程 不只丟警職還吃1年10月徒刑

2019-08-04 23:49

北市警2015~2018年涉嫌違法 有125件168人

2019-08-04 23:12

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

藥頭販毒給藥腳辯稱是合資購毒 法官查無實據駁回上訴

2019-08-04 18:27

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

毒寶寶問題 女監將開課

2019-08-04 00:18

分手情侶為錢爭訟 法官勸惜緣

2019-08-04 00:17

地面溫度61度！ 烈日下狗綁頂樓飼主挨罰6千

2019-08-03 23:36

高雄阮綜合醫院爆經營權之爭 兄弟互控

2019-08-03 23:02

因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍

2019-08-03 22:59

辨別真假律師 可上法務部網路查詢

2019-08-03 22:41

冒牌律師不法牟利 農業縣最多

2019-08-03 22:38

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

自強號驚傳女乘客被性騷擾 列車延誤七分鐘

2019-08-04 12:18

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

北巿男子不滿友人遭砍 酒店門口聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

當值星官還站夜哨 上士累倒這樣做下場更慘

2019-08-04 23:56

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

國小女童墜樓骨折脾臟撕裂 母控加害者若無其事吃早餐

2019-08-04 23:03

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍

2019-08-03 22:59

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

壯碩通緝犯遇警拒捕 南警開1槍制伏逮人

2019-08-04 13:02

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top