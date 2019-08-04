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U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華隊射日奪冠

女雙手遭綁車箱門桿性侵 惡男友「檢查下體」遭判4年

2019-08-04 20:14聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東潘姓男子疑因感情生變，前年1月半路攔截強行擄走女友，從屏東載至高雄小港區一處空地，以「檢查有無跟其他男人性交」為由，竟將她雙手綑綁在後車箱門橫桿，在車上強暴得逞。女子獲釋後隨即報案，陰道採集的檢體也符合潘的DNA，一、二審皆依犯強制性交罪，判潘4年徒刑，仍可上訴。

判決指出，潘姓男子為水泥工，與女友曾是工作夥伴，不過兩人感情出現狀況後，他多次聯繫女友都不理會，2017年1月25日上午9點多前往找人途中，發現女友騎機車行經屏東鹽埔鄉某處，他直接開車擋住去路。

潘姓男子下車立即拔掉女友機車鑰匙，強押她坐上右前座，途中在車內猛搧好幾記耳光，一路開到小港區大坪頂附近某空地，潘說「要檢查下體，確認妳有沒有跟其他男人發生性關係！」，命令她走至後車廂脫掉褲子，更拿繩子將她雙手綑綁後車箱門橫桿，性侵得逞。

潘姓男子完事後回到他攔停的地點放人，但女子身心受創，當天下午2點多前往報案驗傷，包括右臉有瘀傷血腫、雙手腕瘀傷，警方採集陰道檢體，化驗出精子細胞比對後也與潘的DNA吻合。

但潘姓男子辯稱，他有打一巴掌，但隨即道歉並和好，女友是自願上他的車，他持續道歉直到女友消氣後，才到空地上性行為；僅承認傷害犯行。

女子偵訊、審理時，再控遭潘持疑似槍枝逼上車，合議庭雖難以確認，卻查出兩人案發後LINE對話內容平淡，潘另用親友手機傳訊恐嚇女子，與潘兩人在車上就已經和好的說法不符，傷勢也跟描述的過程有出入，認定潘出手毆打、強迫女友上車剝奪自由，再毆打逼強制性交。

合議庭認為潘手段惡劣、未見悔意，不過考量女子出庭曾說「如果他把我的本票和裸照還給我，我願意原諒他，畢竟他曾經是我愛過的人，我只希望他不要再打擾我的生活」，依犯強制性交罪，判4年徒刑。潘上訴後，高雄高分院駁回，仍可上訴。

屏東潘姓男子疑因感情生變，強押女友上車並載至高雄小港區空地，在車內性侵得逞，一、...
屏東潘姓男子疑因感情生變，強押女友上車並載至高雄小港區空地，在車內性侵得逞，一、二審皆依犯強制性交罪，判潘4年徒刑，仍可上訴。示意圖／Ingimage
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