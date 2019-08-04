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泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

檢察官要求到郵局領出存款？ 原來是詐騙電話

2019-08-04 18:42聯合報 記者曾增勳╱即時報導

美國影集「無照律師」受歡迎，桃園市「無照律師」翻版，桃園地方法院接獲一名鄭姓男子任職桃園一家徵信社助理，他前年10、11 月間受理江男、張女委任代理訴訟確認親子關係及未成年監護人案件，鄭男代為撰寫書狀，地院將他函送法辦，桃園地檢署日前偵查，以鄭男坦承無律執照，為江男、張女代寫訴狀並未收費，檢方偵結不起訴處分。

美國Netflix「無照律師」熱門影集，描述法學院中輟生的主角冒牌當律師為司法拚鬥的故事。

桃園地院指出，28歲鄭姓男子未取得律師資格，卻冒牌律師分別在前年10、11月間接受江男、張女委任撰寫書狀、代理訴訟確認親子關係及未成年監護人案件，收取報酬，辦理訴訟事件，將他依涉嫌包攬訴訟罪及違反律師法函送法辦。

鄭男供承，自己不具律師資格、在一家徵信社當助理，因為老闆要求他幫江姓友人寫訴狀，但他並未收費。老闆表示，他與江男是好友，找鄭男幫忙寫訴狀並未給錢。江男表示，他要找人辦親子鑑定關係，沒錢請律師，老闆說要幫忙，先幫他出的3000元為第一審裁判費3000元，他並未拿錢給鄭男。張女表示，她找徵信社委任撰寫訴狀，並到家裡安裝機器後收費22萬元，不知有無包含律師費，且是老闆收費，鄭並未自稱律師。

桃園地方法院函辦鄭姓男子無律師執照撰寫書狀，檢方採納證人說法，偵結鄭男不起訴處分...
桃園地方法院函辦鄭姓男子無律師執照撰寫書狀，檢方採納證人說法，偵結鄭男不起訴處分。示意圖／ingimage
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桃園地方法院函辦鄭姓男子無律師執照撰寫書狀，檢方採納證人說法，偵結鄭男不起訴處分...
桃園地方法院函辦鄭姓男子無律師執照撰寫書狀，檢方採納證人說法，偵結鄭男不起訴處分。記者曾增勳／攝影
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