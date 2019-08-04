檢察官要求到郵局領出存款？ 原來是詐騙電話

2019-08-04 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



美國影集「無照律師」受歡迎，桃園市「無照律師」翻版，桃園地方法院接獲一名鄭姓男子任職桃園一家徵信社助理，他前年10、11 月間受理江男、張女委任代理訴訟確認親子關係及未成年監護人案件，鄭男代為撰寫書狀，地院將他函送法辦，桃園地檢署日前偵查，以鄭男坦承無律執照，為江男、張女代寫訴狀並未收費，檢方偵結不起訴處分。

美國Netflix「無照律師」熱門影集，描述法學院中輟生的主角冒牌當律師為司法拚鬥的故事。

桃園地院指出，28歲鄭姓男子未取得律師資格，卻冒牌律師分別在前年10、11月間接受江男、張女委任撰寫書狀、代理訴訟確認親子關係及未成年監護人案件，收取報酬，辦理訴訟事件，將他依涉嫌包攬訴訟罪及違反律師法函送法辦。