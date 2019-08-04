女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹生技大廠呂姓女人資經理遭公司以「董事長認為沒在做事、部門氣氛不佳、請假照顧母親會影響工作」等理由資遣，呂女不服公司決策，向法院提出確認僱用關係存在；法官調查後確認雙方的勞動契約存在，呂女遭解僱為不合法，法官認為，藥廠應自從2018年6月起支付每月7萬7千元薪資直到復職，同時，也應提撥每月勞退金，同時補償1次性老年給付損失11萬餘元給呂女。

53歲呂女自2016年擔任生技公司人資經理，2018年5月間卻遭公司以「近期人資部門氣氛不佳」、「請假照顧開刀的母親會影響工作」及「不應利用中午休息時間回家照看父母」等理由將她資遣。藥廠除要求她簽下資遣通知書，除了以「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」為由終止契約，又以「對於所擔任的工作無法勝任」為資遣理由。

呂女認為，部門業務性質並無變更，公司甚至還在104人力網站徵人資管理師，證明公司沒有減少勞工，公司也並未舉出不能勝任的原因與理由，過去也沒告知改善之處，甚至還因呂女表現良好，於2017年4月獲得加薪。

2018年6月雙方爆發勞資爭議調解時，生技大廠以「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者」與第4 款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」為理由終止契約。

呂女認為，公司一再變更資遣理由，先資遣、再想理由，過程草率、充滿恣意，不符勞基法，甚至資遣程序也不合法，未生終止僱傭契約效力，因此向法院提告，同時要求公司應依勞動契約支付2018年6月到復職期間每月7萬7千元月薪，另外勞工退休準備金等費用。

生技大廠則向法官表示，資遣為兩造同意的結果，呂女擔任人資經理時未依規定遞假單、遲到未扣薪、未如實審核自己薪資，並在請假單上虛偽記載，明顯違反義務，有構成刑法背信罪之嫌，加上呂女身為人資主管，卻破壞員工團結，導致該部門於2018年5月造成2同事離職，公司要求她思考如何改善，但她自認沒錯，公司認呂無改善的可能才終止契約，要求法官駁回呂女請求。