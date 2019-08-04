高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄張姓男子去年3月凌晨駕駛BMW轎車遇上路檢點，卻涉刻意踩油門加速離去，遭警方依拒檢開罰9萬元，他不服告指不知要酒測，員警也同意離去。法官勘驗畫面發現，當時有放「酒測攔檢」告示牌，且員警伸出紅色螢光棒示意停車，他加速撞倒三角錐、闖紅燈逃逸，判張敗訴，全案經高雄高等行政法院駁回上訴確定。

判決指出，張姓男子於去年3月11日凌晨2時45分駕駛BMW轎車，在三民區博愛、熱河街口，因「行經酒後駕車檢測站不依指示停車接受稽查」被裁處罰鍰9萬元、吊銷駕照3年、參加交安講習。

張姓男子提告主張，他有依員警指示停靠路邊並搖下車窗，員警查看車內後指示他能離去，加上車上友人有急事，才又在交叉路口紅燈右轉；張還說，他沒看到執行酒測告示牌、警方也沒說要進行酒測，他沒拒測。

市府交通局以警方採證影片表示，當天有警車3部以上、三角錐數個，都有警示燈閃爍，及放立酒測牌告示，夜間照明充足，3名警員手持紅色螢光要求受檢，警方也用急促短哨音，但該車仍加速駛離還闖紅燈。