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高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄張姓男子去年3月凌晨駕駛BMW轎車遇上路檢點，卻涉刻意踩油門加速離去，遭警方依拒檢開罰9萬元，他不服告指不知要酒測，員警也同意離去。法官勘驗畫面發現，當時有放「酒測攔檢」告示牌，且員警伸出紅色螢光棒示意停車，他加速撞倒三角錐、闖紅燈逃逸，判張敗訴，全案經高雄高等行政法院駁回上訴確定。

判決指出，張姓男子於去年3月11日凌晨2時45分駕駛BMW轎車，在三民區博愛、熱河街口，因「行經酒後駕車檢測站不依指示停車接受稽查」被裁處罰鍰9萬元、吊銷駕照3年、參加交安講習。

張姓男子提告主張，他有依員警指示停靠路邊並搖下車窗，員警查看車內後指示他能離去，加上車上友人有急事，才又在交叉路口紅燈右轉；張還說，他沒看到執行酒測告示牌、警方也沒說要進行酒測，他沒拒測。

市府交通局以警方採證影片表示，當天有警車3部以上、三角錐數個，都有警示燈閃爍，及放立酒測牌告示，夜間照明充足，3名警員手持紅色螢光要求受檢，警方也用急促短哨音，但該車仍加速駛離還闖紅燈。

法官勘驗發現，警方是設在中博高架橋南向下橋處設路檢點，張姓男子駕駛的BMW雖一度等待受檢，但當警方揮棒指揮停車，卻駕車直行，員警見狀一度還追車，認定張稱沒看見臨檢站設酒測標示、員警要他駛離，都非事實，駁回張的請求。張姓男子上訴堅稱有積極配合臨檢，高高行合議庭不採信他說詞，駁回上訴確定。

駕駛BMW的張姓男子去年行經高雄中博高架橋下橋處路檢點，涉加速駛離遭罰9萬元並吊...
駕駛BMW的張姓男子去年行經高雄中博高架橋下橋處路檢點，涉加速駛離遭罰9萬元並吊銷駕照，他不服提出訴訟，說法卻遭法官打臉。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
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BMW臨檢駕照
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