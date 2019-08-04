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試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一對夫妻打官司求離婚。圖／ingimage
新竹一對夫妻打官司求離婚。圖／ingimage
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新竹陳姓女子因先生許男精蟲稀少，嘗試作試管嬰兒，沒想到許男在植入胚胎隔天，就因與陳女爭吵，而拿刀架在自己脖子上揚言自殘，事後許男因負債需離鄉前往大陸工作，夫妻雙方感情變淡，陳女因此決定與許男分居而離家，沒想到許男直接將房子賣掉，還要妻子將金飾、家電歸還，否則提刑事告訴，陳女心灰意冷決定結束這段婚姻，向新竹地院提告休夫，法官判准。

陳女於2017年與許男結婚後，才發現許男有睪丸發育不全的問題，導致精蟲稀少不利受孕，醫生告訴許男，若想要生育，除配合飲食外，也應戒菸，雙管齊下效果更好，但許男無法配合，夫妻兩人也因抽菸問題而多次爭吵。

後來陳女選擇試管盼能順利受孕，2017年10月初首次植入胚胎隔天，許男就與陳女發生爭吵，也不顧妻子才剛殖完胚胎，竟拿出菜刀架在自己脖子上揚言自殘，讓她十分恐懼，陳女也透露過去嘗試2次試管嬰兒都失敗，許男不但不體恤妻子辛苦，連試管嬰兒所需十多萬元費用，都是陳女自掏腰包給付。

接著，許男又因負債需前往中國工作，夫妻兩人平均一、二個月僅見面一次，雙方感情降到冰點，陳女心灰意冷遂搬離分居，沒想到許男卻立即將住處出售，並將妻子的東西全部載回娘家，還要求她將保管的金飾、電視、吸塵器等全部返還，否則將提起刑事侵占告訴，陳女心灰意冷訴請離婚。

法官認為，夫妻對於試管嬰兒結果成敗、身心煎熬，理應互相體諒、扶持，而非互相指摘，事後發生爭執時，許男竟持刀架自己脖子，情緒激動，舉措強烈，使陳女心生畏懼，難以抹滅心中恐懼及陰影。而陳女雖經許男同意搬回娘家居住後，但許男卻馬上將房子賣掉，並要陳女將金飾、家電等物品返還，否則要提起刑事侵占告訴，此等舉措亦足使妻子對於婚姻生活期待消滅殆盡，終致夫妻間互愛、互信及互諒基礎蕩然無存，因此，新竹地院法官判准離婚。

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