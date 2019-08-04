酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣警局竹南分局去年7月取締酒後駕車51件，拒測3件，今年7月酒駕加重處罰新制上路，竹南警方共取締酒駕52件及拒測1件，另新增酒駕同車共責制度已經開出9張罰單，取締件數沒有減少，但受罰金額卻差很大。

竹南警方指出，新制機車騎士首次酒駕處1萬5000元至9萬元罰鍰，第2次酒駕處9萬元罰鍰，第3次按前1次裁罰基準再加9萬元，以此類推；汽車駕駛人首次處3萬元至12萬元罰鍰，第二次酒駕處12萬元罰鍰，第3次按前1次裁罰基準再加9萬元，以此類推。

酒駕拒檢或拒測處罰也大幅提高，拒檢拒測罰鍰累計，第1次將處18萬元罰鍰，第2次將處36萬元罰鍰、第3次將處54萬元罰鍰，且無次數上限。

修法還新增酒駕同車共責制度，駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客600至3000元罰鍰，年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。

竹南分局分局長張文川表示，酒駕相關法令修法幅度大，因此辦理「新進人員處理交通事故講習及新修正酒後駕車取締法規」教育訓練，加強維護民眾權益，並降低舉發瑕疵率，此外，執勤員警除加強取締外，並將持續採取多元手段抑制酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康