毒寶寶問題 女監將開課

相關新聞
分手情侶為錢爭訟 法官勸惜緣2019-08-04 00:17
地面溫度61度！ 烈日下狗綁頂樓飼主挨罰6千2019-08-03 23:36
高雄阮綜合醫院爆經營權之爭 兄弟互控2019-08-03 23:02
因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍2019-08-03 22:59
辨別真假律師 可上法務部網路查詢2019-08-03 22:41
冒牌律師不法牟利 農業縣最多2019-08-03 22:38
高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失2019-08-03 19:39
男童全身傷姑姑求助送醫 母親稱意外所致被判6月2019-08-03 18:51
積欠國道通行費 小心車子房子被查封拍賣2019-08-03 18:08
獨木舟賞金山燭台嶼秘境誤闖禁區 男女恐遭重罰2019-08-03 17:37
WIFI電磁波干擾心臟？房東無預警斷電觸犯強制罪2019-08-03 16:42
山老鼠盜1468公斤珍貴牛樟木 警以車追人逮到他2019-08-03 16:41
急診室前停車被拒 男子亮鋸反吃官司2019-08-03 16:39
法院裁定不罰孫繼正造謠 教部：下周一請分局提抗告2019-08-03 14:50
疑排汙水染藍北大心湖 新北環保局查獲可疑業者2019-08-03 13:22
高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭2019-08-03 12:49
警攔查2度不停 酒駕男夜店外逃竄自撞 乘客連坐罰2019-08-03 11:50
不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰2019-08-03 11:17
「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話2019-08-03 11:16
同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣2019-08-03 10:09
非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索2019-08-03 09:32
10年情傷難癒 她詛咒「做鬼也不放過文大女」無罪2019-08-03 03:37
免稅菸上網賣 私菸論處罰3萬2019-08-03 00:14
蘇揆丟筆遭張冠李戴 散布者罰千元2019-08-03 00:05
蘋果西打退貨再出貨 前總座起訴2019-08-02 23:50
準備考大學的他與少女嘿咻 打工賺錢籌35萬和解費2019-08-02 23:21
中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險2019-07-30 17:42
莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司2019-07-28 09:39
和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度2019-07-25 11:01
燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣2019-07-24 10:29
女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查2019-07-22 11:48
調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案2019-07-17 20:17
熱門文章
陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士2019-08-03 10:08
二重疏洪道機車事故 1歲童飛出爆頭慘死2019-08-03 14:12
積欠國道通行費 小心車子房子被查封拍賣2019-08-03 18:08
高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失2019-08-03 19:39
烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了2019-08-03 11:36
商店藏30把長短槍 員警空歡喜2019-08-03 11:37
花蓮市民宅起火 住警器驚醒一家三口逃過一劫2019-08-03 09:12
雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序2019-08-04 00:21
高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭2019-08-03 12:49
北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷2019-08-03 21:39
真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽2019-08-03 15:11
台中女子親親影城外左肩遭割傷10公分 警帶回一男2019-08-03 19:18
不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父祕密2019-08-03 13:45
影／親親影城附近1女遭割傷 持刀男情緒不穩強制送醫2019-08-03 19:47
和少女車震、上旅館偷嘿咻 已婚體育男老師賠50萬2019-08-03 16:16
早戀情侶偷歡升格「小爸媽」 法官動容予以緩刑2019-08-03 12:50
「大川」貨輪沉沒13名船員獲救 船上大批建材永沉大海2019-08-03 12:34
鐵道枕木深夜突起火燃燒 懷疑人為2019-08-03 13:08
「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話2019-08-03 11:16
同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣2019-08-03 10:09
不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰2019-08-03 11:17
酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截2019-08-04 01:22
釣客溺水失蹤 今早尋獲遺體2019-08-03 13:17
獨木舟賞金山燭台嶼秘境誤闖禁區 男女恐遭重罰2019-08-03 17:37
剛坐上男友車還沒甜蜜 目睹後車撞掉愛車後視鏡鏡面2019-08-03 18:44
男子路倒頭七返家 全因這名員警鍥而不捨2019-08-03 11:34
馬來西亞青年蘭嶼打工換宿 今天下午港區溺水昏迷2019-08-03 17:32
影／「資深美女」隨手開門要搭便車 迷途7小時走4公里2019-08-03 16:41
老翁搭公車忘記要去哪 公車開到派出所女警助返家2019-08-03 10:08
非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索2019-08-03 09:32
急診室前停車被拒 男子亮鋸反吃官司2019-08-03 16:39
影／大園歇業餐館大火 天熱助燃火勢餐館付之一炬2019-08-03 13:24
疑排汙水染藍北大心湖 新北環保局查獲可疑業者2019-08-03 13:22
新北板橋深夜傳槍響 汽車拒檢衝撞 警連開9槍2019-08-04 00:35
客運司機邊開車邊用手機 網友嚇壞直呼危險2019-08-03 12:49
WIFI電磁波干擾心臟？房東無預警斷電觸犯強制罪2019-08-03 16:42
法院裁定不罰孫繼正造謠 教部：下周一請分局提抗告2019-08-03 14:50
失智嬤愛心手鍊電話無人接聽 幸好暖警靈機一動2019-08-03 15:12
男童全身傷姑姑求助送醫 母親稱意外所致被判6月2019-08-03 18:51
男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中2019-08-03 22:52
留言