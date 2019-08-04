毒寶寶問題 女監將開課

2019-08-04 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄報導



高市毒防局與婦女團體在女子監獄，教導經絡調理。 圖／高雄市毒防局提供 分享 facebook

本報日前報導毒寶寶問題，高雄市政府毒品防制局規畫在女子監獄開設有關「毒寶寶」的專門課程，請醫護人員向女受刑人們講授藥癮對孕產婦及胎兒的不良影響。

毒防局預計八月中旬安排小兒科及婦產科專業醫護人員到女監及戒治所，跟女受刑人及女毒犯，講授藥癮對孕產婦及胎兒的不良影響。