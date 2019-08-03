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高租金變成天上掉下來的災難 當包租公小心得不償失

2019-08-03 19:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

想當包租公要小心，高租金可能變成天上掉下來的災難！今年初，有不法清運業者以每分地年租金1萬5千元，高於一般行情的租金，向多名老農承租閒置的農地後，棄置一車車的食品汙泥，彰化檢方逮捕不法業者後，老農看到良田堆滿食汙泥如小丘，滲出的汙水傳來陣陣惡臭，痛罵承租人沒良心騙了他，後悔得不償失。

彰化縣1名農會總幹事今天說，因農村人力老化，不少老農將農地租給他人耕作，目前的行情，如果是種稻，每冬（6個月）租金3千元，若是種蔬菜，年租金高一點在7、8千元，種芫荽最高，約1萬元，年租金1萬5千元是非常高的。

鹿港鎮還有1名知名人士前年以月租10萬元，將約300坪的鐵皮屋廠房租給他人，直到去年2月調查局高雄市調查處上門，才知被不法集團作為兩岸毒梟合作的K他命製毒工廠，遭一點莫名惹上官司。

某鄉鎮也有人在郊區買了有一大片庭院的房子，以月租2萬元租給他人，心想用租金還銀行房貸，幾年後可輕鬆擁有屬於自己的別墅。沒想到，收3個月租金，就找不到承租人，才知道房子被租置一桶桶不明的化學廢液，目前由檢警追查中。

彰化地檢署檢察官近年多次指揮警方和環保人員，查獲多件不法集團承租閒置的農地、民宅和倉庫後棄置事業廢棄土物，汙染環境和衛生。彰化縣環保局長江培根說，從2015年到上個月，全縣移送法辦非法場址（農地和倉庫）共48件，已清除的場址只有18件，仍有26件未清除。

「當包租公輕鬆賺錢，可能變成天上掉下來的災難。」檢察官說，不法集團常鎖定偏僻地點的農地、魚塭和鐵皮屋，以高於行情的租金承租，利用當事人通常只要按時收到租金，就不會上門過問承租人使用狀況的心理現象，大賺黑心錢；直到檢警查獲，出租人才知道農地或倉庫變成棄置場，清除費用都要上百萬元，甚至上千萬元，因小失大。

不法清運業者租下閒置的倉庫後，棄置滿屋子的事業廢棄土。資料照片／環保署中區督察大...
不法清運業者租下閒置的倉庫後，棄置滿屋子的事業廢棄土。資料照片／環保署中區督察大隊提供
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不法清運業者藉口要經營農場，向老農租下芳苑鄉閒置農地後棄置食品汙泥。記者何烱榮／...
不法清運業者藉口要經營農場，向老農租下芳苑鄉閒置農地後棄置食品汙泥。記者何烱榮／攝影
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彰化縣有人把住家租給他人，竟被堆置一桶桶的不明化學廢液。記者何烱榮／翻攝
彰化縣有人把住家租給他人，竟被堆置一桶桶的不明化學廢液。記者何烱榮／翻攝
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不法清運業者藉口要經營農場，向老農租下芳苑鄉閒置農地後棄置食品汙泥。記者何烱榮／...
不法清運業者藉口要經營農場，向老農租下芳苑鄉閒置農地後棄置食品汙泥。記者何烱榮／攝影
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不法清運業者租下閒置的倉庫後，棄置滿屋子的事業廢棄土。資料照片／環保署中區督察大...
不法清運業者租下閒置的倉庫後，棄置滿屋子的事業廢棄土。資料照片／環保署中區督察大隊提供
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農地承租人
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