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積欠國道通行費 小心車子房子被查封拍賣

2019-08-03 18:08聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

積欠高速公路通行費要注意了！行政執行署新竹分署統計，竹苗地區積欠通行費案件達5萬8千多件，新竹分署強制執行，其中苗栗縣頭份市蕭姓男子積欠10萬餘元最多，連同其他稅費共欠43萬元，透天厝已被查封面臨拍賣，新竹分署提醒民眾，勿因小失大。

交通部高速公路局指出，實施計程收費後，用路人通行費繳費期程規畫有自動繳費期、平信通知繳費期及雙掛號通知繳費期，自通行日起約有3個月的繳費期間，逾期未繳才會依處罰條例開單，並按通行日歸戶一筆欠費，每筆處300元罰鍰，再有不繳納者即移送執行分署強制執行。

行政執行署新竹分署指出，高公局移送該分署竹苗地區積欠通行費強制執行案件共5萬8715件，總金額達57萬5226元，前10名分別積欠2萬4279元至10萬2008元不等，欠費最高的是苗栗縣頭份市蕭姓男子，除積欠通行費，也有交通違規罰款及所得稅未繳，總計約43萬元，分署已查封蕭男的透天厝，蕭男雖曾說要分期付款卻遲未辦理，分署準備進行拍賣程序。

新竹分署主任行政執行官李貴芬說，針對欠費的義務人會寄發傳繳通知書，如果未在期限內繳納，開始扣薪或存款，如果不足以支付欠費，會主動到欠費的義務人住所查訪，欠費超過5000元，即會扣車或追查其他財產拍賣償還。

新竹分署指出，通行費是「認車不認人」，車主需負責繳納，如果駕駛人非車主，車主應找駕駛人處理，如果欠費太多無法1次繳清，也可以申請分期繳納，提醒欠費的義務人盡速繳清，以免遭強制執行，得不償失。

竹苗地區積欠通行費案件達5萬8千多件，高速公路局移送行政執行署新竹分署強制執行。...
竹苗地區積欠通行費案件達5萬8千多件，高速公路局移送行政執行署新竹分署強制執行。報系資料照片
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新竹車主苗栗縣
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