WIFI電磁波干擾心臟？房東無預警斷電觸犯強制罪

2019-08-03 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園邱姓房東租屋給許姓女子當辦公室，但認為對方加裝Wifi網路產生的電磁波會害他老婆心臟受干擾，常在夜間無預警斷電，許因此收不到客戶資料提告；法院認為，無證據顯示電磁波影響健康，邱斷電行為妨害許行使租屋之使用收益權利，依強制罪判邱拘役40天。

檢方調查，邱將1間5樓房子租給許當辦公室，雙方簽約5年，先前並未約定或限制電源使用方式、時間，邱自2017年3月11日起，2個月內常無預警關閉總電源，讓許無法使用Wifi網路，收不到客戶資料。

許女證稱，公司主要替客戶辦理申報營建剩餘土方跟營建廢棄物文書作業，因為要列印客戶的建照跟圖面檔案，必須使用影印機、傳真機和電腦，對方則用傳真或電子郵件寄送檔案過來，因此都得有網路才能作業。

她還說，有時候要幫客戶趕企畫書，需要在晚上寄電子郵件或傳真，但是邱把電源關掉後資料都進不來，客戶還會反應說有的案子比較趕，會因他們晚上不能收文，因此找其它公司處理。

邱否認犯行，辯稱自己在夜間關閉總電源是為了緊急避難，因他太太那段期間內受到Wifi網路設備所產生的電磁波影響身體健康，還曾因此送醫。

邱的妻子說，她心臟裝去顫器已10年，每季會回診追蹤電量。法院函文詢問邱妻病況，院方回覆她2017年1月19日有到門診檢查去顫器，並無發生嚴重心律不整情形，同年6月26昏厥送醫是因服藥量不足，後來病情也穩定。

法院審酌，有關邱妻病例、診療結果，均未提及和Wifi產生電磁波影響其心臟健康，況邱也說，妻子雖曾反應電磁波讓她心臟刺痛，但他們所遇過的醫生都不認為電磁波有這麼強的功能。

此外，邱妻心臟裝去顫器達10年，邱當初明知要出租作辦公室，卻沒先在契約中載明不得使用Wifi，事後和許喬不攏也可主張終止契約，但他均捨此不為，反而直接斷電。