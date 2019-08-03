親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中旺角大遊行 示威者占領鬧區進擊旺角

「她只是個女孩」父拒捐腎給病危女 棄療帶回家等死

山老鼠盜1468公斤珍貴牛樟木 警以車追人逮到他

2019-08-03 16:41聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

農委會林務局屏東林區管理處人員在前年3月24日會同員警前往高雄市那瑪夏區達視察，在卡努瓦里楠梓仙溪一帶陸續發現牛樟木塊，循線追查共起獲36塊大小不一、總重1468餘公斤的牛樟木，又再查出贓木堆放處、及載運木塊的機車都與一名林姓男子有關係，懷疑他涉幫助山老鼠犯森林法，橋頭地方法院依法判處林男有期徒刑1年半，併科罰金106萬1460元，得易服勞役。

判決指出，林管處技術士前年3月24日會同警方視察林區，在那瑪夏區達卡努瓦里楠梓仙溪與一溪匯流處上方，尋獲3塊牛樟木，又在林道上坡不遠處，撞見一名可疑男子載運一塊牛樟木、正滑行下坡；該可疑男子見警方要上前盤查，心急丟包機車逃逸無蹤。警方在該機車上再扣獲一塊牛樟木，並循該作案機車查到，車輛疑似由那瑪夏居民林姓男子管領。

警方同日又在林姓男子所有的工寮土地附近，查獲大量牛樟木塊，共計32塊，要求林男到案說明。

林男到案坦承上述情節，但矢口否認幫助竊取森林主產物貴重木。他辯稱，並不知道有人將牛樟木放在他所有的土地上，至於涉案機車則是他已故同居女友所購入，因先前八八水災路不通，從此就放在山上供族人上山時使用，堅稱無關涉案。

但檢、審指出，該批牛樟木遭警方查獲時，上方覆蓋有大塊藍白相間的帆布，與四周環境有明顯對比，不像其他查獲處，是以姑婆芋作為掩護，才質疑盜木者若沒跟土地所有人談好，怎可能冒被舉發的風險，明目張膽將盜木所得牛樟木塊擺放在該處，以此判斷盜木者應是經林男同意，才會將大量牛樟木塊放在該塊土地上。

至於林男辯稱，不知道放在該處的木塊是牛樟木，但法官指出，林男曾在準備程序庭、審理過程中，供稱自知遭盜伐的牛樟樹木是來自林班地，且自家園地中也有很多香樟樹，判斷林男應對樟樹樹種有一定程度認識。

據檢審爬梳，某不知名男子意圖竊取高雄市旗山事業區第16林班地內珍貴牛樟木，林姓男子將機車、工寮土地供山老鼠搬運、暫置得手的牛樟木塊，打算再伺機將牛樟木塊載運下山。

雖林男一再否認幫助犯案，但橋頭地方法院合議庭指出，該批牛樟木不合理地覆蓋顯眼帆布，且作案機車也是林男負責管領等事證，相互勾稽分析，判定林男有幫助犯行，依幫助犯森林法、搬運贓物使用車輛竊取森林主產物貴重木罪，判處林男有期徒刑1年半，併科罰金106萬1460元，得易服勞役，以3000元折算1日，可上訴。

高雄市那瑪夏的巨大牛樟木，非當事照。 示意圖／報系資料照
高雄市那瑪夏的巨大牛樟木，非當事照。 示意圖／報系資料照
分享

那瑪夏山老鼠高雄市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

遊覽車司機下周二上街「求生存」 警公布交管措施

2019-08-03 17:01

WIFI電磁波干擾心臟？房東無預警斷電觸犯強制罪

2019-08-03 16:42

急診室前停車被拒 男子亮鋸反吃官司

2019-08-03 16:39

法院裁定不罰孫繼正造謠 教部：下周一請分局提抗告

2019-08-03 14:50

疑排汙水染藍北大心湖 新北環保局查獲可疑業者

2019-08-03 13:22

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

2019-08-03 12:49

警攔查2度不停 酒駕男夜店外逃竄自撞 乘客連坐罰

2019-08-03 11:50

不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰

2019-08-03 11:17

「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話

2019-08-03 11:16

同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣

2019-08-03 10:09

非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索

2019-08-03 09:32

10年情傷難癒 她詛咒「做鬼也不放過文大女」無罪

2019-08-03 03:37

免稅菸上網賣 私菸論處罰3萬

2019-08-03 00:14

蘇揆丟筆遭張冠李戴 散布者罰千元

2019-08-03 00:05

蘋果西打退貨再出貨 前總座起訴

2019-08-02 23:50

準備考大學的他與少女嘿咻 打工賺錢籌35萬和解費

2019-08-02 23:21

蘇貞昌丟筆遭移花接木 新北地院裁罰散布謠言者1000元

2019-08-02 20:49

54歲持敬老票搭車算不算詐欺？檢察官這樣說

2019-08-02 20:37

散播造謠蘇揆摔筆影片 工程師詹澄劼判罰1000元

2019-08-02 20:36

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰

2019-08-02 20:02

中信購地案擴大偵辦 老臣張明田兄弟被收押提抗告失敗

2019-08-02 17:24

喝蘋果西打腹瀉竟是有黴菌 總經理孫幼英起訴

2019-08-02 16:37

3車手1年半騙275萬被重判 法官：讓台灣退步10幾年

2019-08-02 15:50

金門院檢啟動數位卷證交換 訴訟全E化

2019-08-02 15:43

廉政署、民航局辦座談會 推動廉潔重大工程的決心

2019-08-02 15:01

老婦期盼家人身體健康 慘被神棍狠詐30萬

2019-08-02 14:36

肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55

人夫對通姦前妻撤告 小王跟著逃過刑責仍得賠25萬

2019-08-02 13:33

吵架嗆三字經 代價一字兩千元

2019-08-02 13:33

批評放任檢察官「公審」周泓旭 律師當庭聲請法官迴避

2019-08-02 13:31

情侶分手夜店外相遇 情敵眼紅大打出手

2019-08-02 12:22

「拒絕我會出事」惡男瞞孕妻約砲少女 賠了10萬元

2019-08-02 12:20

51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59

併購東京著衣涉內線交易 前久大董座高層3百萬交保

2019-08-02 11:56

影／載友夜遊 車失控自撞2女驚悚甩出 1女傷重不治

2019-08-02 11:48

搶錢後偽稱自己是目擊者還義勇追兇 變裝搶匪被起訴

2019-08-02 11:18

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39
看更多

熱門文章

獨／騷！裸拍族亂入 全台秀私密處、露奶擺POSE

2019-08-02 23:57

陽明山發生死亡車禍 公車疑視線死角輾斃下山騎士

2019-08-03 10:08

二重疏洪道機車事故 1歲童飛出爆頭慘死

2019-08-03 14:12

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

2019-08-03 11:36

孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰

2019-08-02 20:02

10年情傷難癒 她詛咒「做鬼也不放過文大女」無罪

2019-08-03 03:37

花蓮市民宅起火 住警器驚醒一家三口逃過一劫

2019-08-03 09:12

準備考大學的他與少女嘿咻 打工賺錢籌35萬和解費

2019-08-02 23:21

商店藏30把長短槍 員警空歡喜

2019-08-03 11:37

54歲持敬老票搭車算不算詐欺？檢察官這樣說

2019-08-02 20:37

蘇貞昌丟筆遭移花接木 新北地院裁罰散布謠言者1000元

2019-08-02 20:49

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

2019-08-03 12:49

這間房還在...在台中鬧區租到「鬼屋」 家人狂出車禍又生病

2019-08-02 18:37

裸拍找刺激感 網友推波助瀾

2019-08-03 00:08

國道三號嘉義水上路段轎車撞護欄 女子拋飛路面重傷

2019-08-02 17:18

台8線100公斤落石砸車 車上3人無大礙

2019-08-02 17:40

「這麼嚴重？」夜遊自撞累趴 睡醒才知女友亡

2019-08-02 23:55

拿衣架作勢打少女逼脫衣 還恐嚇說要給妳阿嬤看

2019-08-02 22:09

黑貓台南倉儲傳火警 貨車後方冒火迅速被撲滅

2019-08-02 23:38

又一景點淪陷！新竹看海公園 裸拍族亂入

2019-08-02 23:59

早戀情侶偷歡升格「小爸媽」 法官動容予以緩刑

2019-08-03 12:50

同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣

2019-08-03 10:09

「大川」貨輪沉沒13名船員獲救 船上大批建材永沉大海

2019-08-03 12:34

貨輪撞消坡塊險滅頂 13名船員已獲救

2019-08-02 23:42

不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰

2019-08-03 11:17

蘋果西打退貨再出貨 前總座起訴

2019-08-02 23:50

真狠心！不想養竟把兔子裝塑膠箱丟基隆馬路曬太陽

2019-08-03 15:11

鐵道枕木深夜突起火燃燒 懷疑人為

2019-08-03 13:08

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父祕密

2019-08-03 13:45

散播造謠蘇揆摔筆影片 工程師詹澄劼判罰1000元

2019-08-02 20:36

「看網路影片算查證」法院不罰孫繼正 教育部長說重話

2019-08-03 11:16

中山高水上鄉路段廂型車與拖車碰撞車禍 5人受傷

2019-08-02 20:08

阻暑假青少年深夜飆車 新北警出動大批警力巡邏

2019-08-03 00:25

非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索

2019-08-03 09:32

中信購地案擴大偵辦 老臣張明田兄弟被收押提抗告失敗

2019-08-02 17:24

老翁搭公車忘記要去哪 公車開到派出所女警助返家

2019-08-03 10:08

宅配貨車撞上載花貨車 2駕駛受困救出送醫

2019-08-02 17:33

男子路倒頭七返家 全因這名員警鍥而不捨

2019-08-03 11:34

病昏、急產 宜蘭消防即刻救援搶回人命

2019-08-02 19:27

法院裁定不罰孫繼正造謠 教部：下周一請分局提抗告

2019-08-03 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top