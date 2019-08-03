山老鼠盜1468公斤珍貴牛樟木 警以車追人逮到他

2019-08-03 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



農委會林務局屏東林區管理處人員在前年3月24日會同員警前往高雄市那瑪夏區達視察，在卡努瓦里楠梓仙溪一帶陸續發現牛樟木塊，循線追查共起獲36塊大小不一、總重1468餘公斤的牛樟木，又再查出贓木堆放處、及載運木塊的機車都與一名林姓男子有關係，懷疑他涉幫助山老鼠犯森林法，橋頭地方法院依法判處林男有期徒刑1年半，併科罰金106萬1460元，得易服勞役。

判決指出，林管處技術士前年3月24日會同警方視察林區，在那瑪夏區達卡努瓦里楠梓仙溪與一溪匯流處上方，尋獲3塊牛樟木，又在林道上坡不遠處，撞見一名可疑男子載運一塊牛樟木、正滑行下坡；該可疑男子見警方要上前盤查，心急丟包機車逃逸無蹤。警方在該機車上再扣獲一塊牛樟木，並循該作案機車查到，車輛疑似由那瑪夏居民林姓男子管領。

警方同日又在林姓男子所有的工寮土地附近，查獲大量牛樟木塊，共計32塊，要求林男到案說明。

林男到案坦承上述情節，但矢口否認幫助竊取森林主產物貴重木。他辯稱，並不知道有人將牛樟木放在他所有的土地上，至於涉案機車則是他已故同居女友所購入，因先前八八水災路不通，從此就放在山上供族人上山時使用，堅稱無關涉案。

但檢、審指出，該批牛樟木遭警方查獲時，上方覆蓋有大塊藍白相間的帆布，與四周環境有明顯對比，不像其他查獲處，是以姑婆芋作為掩護，才質疑盜木者若沒跟土地所有人談好，怎可能冒被舉發的風險，明目張膽將盜木所得牛樟木塊擺放在該處，以此判斷盜木者應是經林男同意，才會將大量牛樟木塊放在該塊土地上。

至於林男辯稱，不知道放在該處的木塊是牛樟木，但法官指出，林男曾在準備程序庭、審理過程中，供稱自知遭盜伐的牛樟樹木是來自林班地，且自家園地中也有很多香樟樹，判斷林男應對樟樹樹種有一定程度認識。

據檢審爬梳，某不知名男子意圖竊取高雄市旗山事業區第16林班地內珍貴牛樟木，林姓男子將機車、工寮土地供山老鼠搬運、暫置得手的牛樟木塊，打算再伺機將牛樟木塊載運下山。