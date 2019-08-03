假訊息罰不罰 法界：關鍵在有無盡查證義務

2019-08-03 15:47 中央社 台北3日電



安定力量主席孫繼正被控散布性平教育不實謠言，法院認為有查證，裁定不罰。男子詹澄劼散布行政院長蘇貞昌摔筆影片，遭罰1000元。律師表示，2案差別在於有無盡查證義務。

孫繼正日前於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。

士林地方法院認為，孫繼正提出「潘部長，您被蒙蔽了嗎？」影片作為證據，發表言論前已有查證，且未查獲孫繼正自行添加不實訊息，難以認定是散布謠言，裁定不罰，全案可抗告。

另方面，電腦工程師詹澄劼在臉書張貼蘇貞昌摔筆影片，並散布蘇貞昌參加殉職員警喪禮時摔筆等造謠文字內容。新北地院依違反社會秩序維護法，裁定處罰鍰新台幣1000元。全案可提抗告。

伯衡法律事務所所長、前士林地檢署檢察官翁偉倫表示，2案差異在於有無盡查證義務，社會秩序維護法屬行政罰，對散布謠言的查證義務要求較刑法誹謗罪低，孫繼正提出影片為證，法官因此採信而不罰。

翁偉倫說，即使孫繼正所提影片內容與實情未必全然相符，但至少有查證，而散布蘇貞昌摔筆影片的男子顯然是看圖說故事，因為只要稍加查證，就能知道摔筆影片並非是蘇貞昌出席殉職員警告別式時所拍攝。

杰論法律事務所主持律師、前桃園地院法官謝憲杰也認為，孫繼正言論應屬對影片內容等訊息的闡釋，而非謠言。

謝憲杰說，當民眾看到新聞畫面或其他影片，應有闡釋的言論自由；換言之，當民眾看到一則影片，難道沒有發表評論的權利，即使事後發現影片內容不實，也應處罰製造者，而非傳遞者，否則言論自由將持續萎縮。

謝憲杰還表示，同意並支持處罰謠言製造者，但面對假訊息、謠言的同時，行政機關應負更高的澄清義務，若恣意處罰傳遞者，形同將責任推給民眾，考驗人民的智商。

謝憲杰進一步指出，現今社會訊息快又多，恣意處罰謠言的傳遞者，等同要求民眾必須有智慧地分辨消息真假，也等同處罰笨蛋，但聰明與否本來就不該是處罰的標準。