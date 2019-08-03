疑排汙水染藍北大心湖 新北環保局查獲可疑業者

2019-08-03 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市環保局今宣布查獲三峽三鶯路璟豐紙品有限公司涉嫌偷排廢水，導致客家園區附近溝水被染成藍色，甚至一度危及北大心湖，稽查人員據報趕到查獲源頭，璟豐員工承認偷排廢水到溝渠，環保局將依違反水汙染防治法告發，最重可裁罰300萬元。

昨天傍晚有民眾報案指新北客家園區附近溝渠變成藍色，環保局稽查人員馬上趕往了解情況，發現當地溝渠連通到下游北大心湖，可能與日前湖水遭染藍案件有關。稽查人員兵分多路逐一打開人孔蓋，進入窄巷水溝調查，查獲廢水來源是璟豐紙品公司，依然殘留藍色印刷廢液排放到溝渠的痕跡。

稽查人員表示，當地溝渠水流快速，趕到時水色已變清澈，初步採水檢驗排除急性重金屬汙染可能性，就循防火巷水路逐步向上游尋找來源，雖然天色逐漸昏暗影響調查，且地下水路複雜難辨，但稽查人員打開人孔蓋釐清水路，逐漸縮小搜索方向，最後鎖定來源是三鶯路一帶的印刷或印染工廠。

三鶯路一帶小型工廠數目極多，多數工廠更已下班鎖門，影響稽查難度，但依然在三鶯路76巷的防火巷內找到藍色廢液殘跡，稽查人員進入旁邊的璟豐紙品司稽查，當場發現廠裡還有桶子殘留藍色液體，盤問後，公司人員坦承稍早確曾傾倒2桶藍色廢液直接排出廠外，但不確定先前心湖染藍是否與公司有關。