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高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

台商資金回流破5000億 蘇貞昌報喜：提前達陣

高雄知名阮綜合醫院兄弟鬩牆 白色巨塔爆經營權之爭

2019-08-03 12:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄知名的阮綜合醫院爆發經營權之爭，先是5月社員總會進行董監事改選前夕，副院長阮仲炯妻子阮蘇貞被黑衣人持木棍毆成重傷，7月30日阮仲炯及擔任醫院管理部主任的女兒阮馨嬅都被解任。三人今天舉行記者會，指經營團隊可能是背後指使者，請檢調查清真相，並主張董監事會無效。阮綜合今天也發出聲明，指院方都依法人規章制度執行，對懷疑經營團隊極有可能是背後指使者的指控，將保留法律追訴權。

1946年阮朝英創設「阮內兒科診所」，後由四個兒子經營發展為社團法人阮綜合醫院，目前病床規模達648床。創辦人阮朝英有4子、2女，老大阮仲鏗是副院長，老二阮仲垠已過世，老三阮仲洲是現任董事長，老四阮仲炯負責醫院財務，其中老二與老三具醫師背景。

阮綜合醫院5月底董監事改選，在爆發毆打事件後，阮家老三阮仲洲連任董事長，其女婿醫師劉昭宏當選理事，老四阮仲炯也當選董事。阮綜合八月公布新人事，阮仲炯的副院長行政職，及其女兒阮馨嬅的管理部主任職務，都遭解任，醫院醫療事務處、會計室、資材室、行銷室主任及院長室特助，也都做了調整。

阮仲炯與妻子阮蘇貞、女兒阮馨嬅，今天舉行記者會，指警方尚未抓到凶手之前，阮綜合經營團隊未經董事會同意擅自召開記者會，急於提供100萬元緝凶獎金，並堅持用現金提供，且至今獎金流向不明，其心可議。他們懷疑經營團隊極有可能是背後主使者，100萬獎金可能是給凶手的安家費，請檢調務必查明真相。警方在案發後逮獲兩名嫌犯，但嫌犯辯稱是因行車糾紛，否認與董監事改選有關。

阮馨嬅指出，阮綜合都市計畫醫療專區案以及C2棟建案有很多問題，C2棟未按圖施工，導致高低落差太大、漏水嚴重，經營團隊卻不向承包廠商求償。

「兄弟搞成這樣，不太好啦！」阮仲炯說，他當行政副院長60幾年，為醫院奉獻付出，至今卻無預警遭董事長院仲洲非法解任，感到很痛心。

阮綜合醫院今天發出三點聲明：一、新聞稿所指事項，本法人均依循本法人規章制度執行，合先敍明。二、本法人7月30日召開之臨時董事會，係報奉主管機關核准後召集推選董事長，以資對外代表本法人。三、所稱強烈懷疑經營團隊極有可能是背後指使者之指控，本法人將保留法律追訴權。

阮綜合醫院前副院長阮仲炯（右）及擔任醫院管理部主任的女兒阮馨嬅（左）都被 院方解...
阮綜合醫院前副院長阮仲炯（右）及擔任醫院管理部主任的女兒阮馨嬅（左）都被 院方解任，舉行記者會鳴不平。記者徐如宜／攝影
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高雄知名的阮綜合醫院爆發經營權之爭。記者徐如宜／攝影
高雄知名的阮綜合醫院爆發經營權之爭。記者徐如宜／攝影
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阮綜合醫院前副院長阮仲炯（右）及擔任醫院管理部主任的女兒阮馨嬅（左）都被 院方解...
阮綜合醫院前副院長阮仲炯（右）及擔任醫院管理部主任的女兒阮馨嬅（左）都被 院方解任，舉行記者會鳴不平。記者徐如宜／攝影
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阮綜合副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，5月社員總會進行董監事改選前夕被黑衣人持木棍毆成重...
阮綜合副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，5月社員總會進行董監事改選前夕被黑衣人持木棍毆成重傷。記者徐如宜／攝影
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