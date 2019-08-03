警攔查2度不停 酒駕男夜店外逃竄自撞 乘客連坐罰

2019-08-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市佘姓男子今晨酒後駕車，警方發現佘車頭有撞擊痕跡，未料佘駕車在夜店X-CUBE附近逃竄、2度拒絕攔查，最後在路口自撞小綠人號誌桿。警方測出佘男酒測值達0.62毫克，酒駕新制上路，車內一名男性乘客也連坐罰。警方調查，佘男自撞前還擦撞路旁2輛路邊停車車輛，警詢後依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送。

台中市警局第四分局大墩所指出，今晨4點27分，員警在轄區夜店X-CUBE附近執行巡邏勤務，發現一輛白色轎車車頭有擦撞痕跡，警方示意對方停車未果，白色轎車在南屯區四處流竄，4點40分警方二度發現白車蹤影，但白車一樣拒絕攔查，加速逃逸。

警方加派警力在轄內巡視，並於5點發現該輛白色轎車在大觀路與公益路口自撞小綠人號誌桿，車頭嚴重毀損，車內佘(音同蛇)姓駕駛(22歲)與另名男姓乘客已自行下車，沒有受傷，坐在人行道上，身上明顯散發酒味。

據了解，第一時間佘男否認酒駕，但對於自撞行徑又交代不清，經警方調閱監視器釐清，車輛確實由佘男所駕，並在稍早，佘男在附近巷弄先擦撞2輛路邊停放車輛逃逸，才被巡邏警方發現車頭有撞擊跡象，因而畏罪逃竄。