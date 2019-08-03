不爽加值要排隊 婦飆罵高捷站務員「不要臉」挨罰

2019-08-03 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市余姓女子今年元旦欲在「R14捷運巨蛋站」搭乘捷運，因一卡通餘額不足、至窗口加值票卡，沒想到卻只因「不想排隊」，就大聲辱罵值班站長「不要臉」，事後還狡辯「罵不要臉是有原因的」。橋頭地方法院依公然侮辱罪，判罰余女2千元罰金，得易服勞役2日。

起訴指出，余女今年初下午3時45分左右前往捷運站務窗口、打算加值票卡，卻與值勤的林姓站長起口角，隨後余女直接站在窗口前、當眾開罵「不要臉」。

余女不否認曾口出「不要臉」，但堅決否認犯公然侮辱，辯稱是林姓站長刁難、服務態度不佳，還指責站長在她加值完後，衝出窗口欲阻擋她與其先生的去路，「我罵他不要臉是有原因的」。

但法官調閱相關錄影畫面，均未見站長有刁難、態度不佳等言行，認定余女辯稱無據，公然侮辱犯行明確。法官指出，余女當面對站長指罵「不要臉」，這粗俗言語在社會通念上，含有輕侮、鄙視他人之意，客觀上足使遭辱罵者感到難堪、屈辱。