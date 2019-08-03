大量收受廢棄物 嘉檢查扣8貨車1人羈押

2019-08-03 10:33 中央社 嘉義縣3日電



嘉義縣水上鄉一家企業社，涉嫌大量收受桃園、台中、彰化、高雄等地事業廢棄物，經檢警及環保機構數月調查及蒐證，昨天查扣8輛犯案大貨車，漏夜聲押禁見一名駕駛獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，這家企業社未領有廢棄物清除處理許可文件，卻逕行從事廢棄物清除、處理業務，由於堆置的廢塑膠、廢油墨、廢污泥等臭氣熏天、引發民怨，由檢警偕同環單位調查。

根據檢警方及環保單位數月來的調查結果，這家涉案企業社自去年10月起，大量收受位於彰化縣的某廢棄物產源公司，以及收受位於桃園、台中、彰化、高雄等地廢棄物清除業者的廢棄物，對環境造成嚴重危害。

蔡英俊指出，這家企業社涉嫌收受的一般及有害事業廢棄物，包括廢木材、廢塑膠、廢布料、廢油墨、廢污泥等，堆積數量與面積廣達6600平方公尺，獲利超過新台幣1000萬元。

檢方蒐證屬實後，昨天動員60餘名警力及稽查人力，持嘉義地方法院法官核發的搜索票，分別前往桃園、台中、彰化、高雄等11處相關業者實施搜索，帶回廢棄物產源業者連同清除公司及清運司機共15人，並查扣8輛犯案大貨車。

經嘉義地檢署檢察官複訊後，認為其中一名林姓駕駛犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，漏夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘被告雖然犯罪嫌疑重大，但檢察官認為無羈押必要，依犯行輕重予以交保候傳或飭回。