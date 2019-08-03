同性伴侶為孩子養育費對簿公堂 法官駁回 提醒要惜緣

2019-08-03 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



謝姓、徐姓同性伴侶愛情長跑16年，決定在2012年遠赴加拿大嘗試試管受孕，徐在隔年初產下雙胞胎。不料隨後兩人感情生變，謝帶1孩子搬離愛巢，又不滿前伴侶未依約按月支付小孩養育費，請求法院讓徐履行承諾，支付42個月來共126萬元養育費，卻遭高雄地方法院以約定無據、且徐有負擔食衣住行生活費為由駁回，並提醒二人珍惜緣分、平息紛爭。

謝當庭表示，考量徐是牙醫、收入較高，兩人曾在2010年時相互約定，無論未來有幾個小孩，小孩出生後的食衣住行開銷都由徐支付，且會按月支付她3萬元，當作照顧小孩的費用；豈料兩人感情因第三者介入生變，徐要求她搬離原本同住的家，且從2014年6月起就不再支付小孩養育費用，自己才會請求法院讓徐女支付長達42個月來的養育費用。

謝還出具2013年至2014年間、與徐女的多筆匯款紀錄為證，可見徐在不特定時間點有匯款行為，匯款金額從5千元至6萬元不等。

然而，徐否認兩造間存在該約定，稱自己產下雙胞胎後，有委請專職保母照顧嬰孩，與謝、雙胞胎同住期間，食衣住行生活開銷也均由她獨力負擔，至於會三不五時匯款，她則解釋即便兩人分手，但還是感念謝會陪同小孩睡覺，也會買東西送小朋友，基於朋友情誼，才會幫謝繳納信用卡款項。

徐直說，謝基於親人身分、情誼，自願付出心力照顧雙胞胎，屬於履行道德義務，自然不能請求返還利益。

兩造為釐清有無約定每月3萬元的小孩養育費僵持不下，高雄地方法院審理時傳喚兩人熟識親友等到庭作證，證人均稱，曾聽謝轉述，因徐不放心其他保母帶小孩，希望謝放下民宿事業幫忙照顧小孩，並允諾每月給付3萬元薪水；但證人們也坦承，都只有聽過謝的片面之詞，都未問過徐，也未曾聽徐講過類似的話。

法官認為，無法單憑謝的片面指稱，就判定徐曾答允按月給付小孩養育費；況且，謝、徐雖無法律婚姻關係，但就客觀來看，兩人當時也是有共同生活事實的同性伴侶、配偶關係，養育雙胞胎就是兩人共同生活目的，徐有負擔食衣住行生活開銷，而謝基於配偶關係照顧雙胞胎，因此，徐享有謝照顧雙胞胎的勞務服務，並無不當得利，駁回原告請求，可上訴。