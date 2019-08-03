非法收受廢棄物 不法獲利逾千萬元 檢調搜索

2019-08-03 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義縣水上鄉某企業社未領有廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除、處理業務，廢棄物飄散出惡臭味，附近居民頻頻向嘉義縣環保局檢舉。嘉義地檢署檢察官楊騏嘉指揮保安警察第七總隊第三大隊第三中隊、環保署環境督察總隊南區環境督察大隊、嘉義縣環境保護局等單位組成專案小組戮力偵辦，歷經數月調查及縝密蒐證，昨天持搜索票至桃園等11處，帶回林姓貨車駕駛等15人。

相關被告分別經檢察官楊麒嘉、江金星訊問後，認「和X興交通公司」林姓駕駛涉犯廢棄物清理法第46條第4款犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，漏夜向法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，嘉義縣某企業社自去年10月起，分別到彰化、桃園、桃園和高雄等地招攬業務，協助處理廢木材、廢塑膠、廢布料、廢油墨、廢污泥等廢棄物，面積多達6600平方公尺，不法獲利逾千萬元。該企業社收受有害事業廢棄物，以一己之私，危害環境，臭氣熏天，引起民怨。

專案小組此次查緝行動，共動員警力及稽查人力達60多人，帶回廢棄物產源業者連同清除公司及清運司機共計15人，並查扣KLD-9370等8部犯案大貨車，檢方認為林姓駕駛涉有重嫌，向法院聲請羈押，其餘被告犯罪嫌疑重大，依犯行輕重予以交保候傳或飭回。