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10年情傷難癒 她詛咒「做鬼也不放過文大女」無罪

2019-08-03 03:37聯合報 記者王宏舜╱即時報導

楊姓女子二技時正決心接受陳姓同學追求，詎料陳在臉書上張貼標註「文化大學」女學生的照片，她休學，情傷10年。楊女前年傳簡訊給陳，詛咒「做鬼也不會放過你，尤其當年那可惡的文化女，我一定更不會放過她，讓她死」；陳報警，台北地檢署依恐嚇罪起訴，北院判無罪。高等法院認定楊女不知「文化女」已成陳的妻子，不構成恐嚇要件，駁回檢方上訴確定。

楊女表示，心情一直停留在10年前情傷的狀況。

陳姓男子表示，2017年9月5日凌晨接到一通簡訊，內容提到「尤其當年那可惡的文化女，我一定更不會放過她，讓她死...她一定得死」，因妻子就是文大畢業，覺得傳簡訊者是要對妻子不利。

警詢、偵查時，楊姓女子坦承發送簡訊。她解釋，2008年讀二技時，陳便追求她，她考慮了很久，當隔年決定要接受追求之際，陳卻在臉書上放上和「文化女」的合照，她覺得被騙了、遭玩弄感情。

楊姓女子因情傷而休學療養，從此鬱鬱寡歡，她發送簡訊時剛生產完，有產後憂鬱狀況。楊女說，護理師建議她「發洩心中抑鬱」或許能改善健康，她因此發送訊息。她表示，就算訊息用詞過於激烈，但她沒有傷人之意，頂多只是詛咒性言語，不算恐嚇。

刑法第305條恐嚇罪是指「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者」，若只是「在外揚言」加害，沒有通知被害人，難以構成恐嚇罪。本案成立恐嚇罪與否的關鍵，在於楊女是否知道昔日的「文化女」已成陳妻。

陳姓男子在高院開庭時表示，和太太愛情長跑10年，因太太念文化大學，他覺得訊息中的「文化女」就是指太太。陳說，和楊女在二技時「沒有交集」、「對她沒印象」，不知道對方知不知道他何時、和誰結婚。

高院認為，簡訊中楊女以「當年那可惡的文化女」稱呼她約10年前所見的照片中女子，可見根本不知道她的身分，無從認定楊女要恐嚇陳妻。

另外，高院也表示鬼怪神力、福禍吉凶的卜算詛咒，不是當事人能直接或間接支配，就算是內容讓他人困惑、嫌惡、不快或不安，屬於滋擾，不算恐嚇。

楊姓女子不滿10年前追求她的二技同學移情別戀文化大學女學生，前年傳簡訊給男方，詛...
楊姓女子不滿10年前追求她的二技同學移情別戀文化大學女學生，前年傳簡訊給男方，詛咒「做鬼也不會放過你，尤其當年那可惡的文化女，我一定更不會放過她，讓她死」。高等法院認定楊女不知「文化女」已成男方妻子，不構成恐嚇要件。示意圖／聯合報系資料照
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恐嚇文化大學
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