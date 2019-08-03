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阻暑假青少年深夜飆車 新北警出動大批警力巡邏

2019-08-03 00:25聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

校門關，鬼門開！近日因暑假期間陸續出現青少年深夜聚眾飆車，新北市警方晚間大動作執行臨檢稽查，針對改裝車噪音以及危險駕車等情況加強取締，要向飆車族宣戰，不讓違法的改裝機車騎士影響居民居住安寧。

上月三重及淡水地區皆出現有騎士深夜在馬路上蛇行狂飆競速的情況，尤其在淡海新市鎮更有居民抱怨目擊20多輛狂飆機車組成的競速團出沒，不僅有許多不明人士聚集並大聲喧嘩，還騎乘改裝機車拉轉引擎發出巨大催油門的聲響，吵得居民不得安寧。

新北市警方接獲民眾報案後，沿線追車取締，當晚就接連開出15張舉發單，意圖藉由警方強力執法，壓制青少年深夜遊蕩、集體夜遊、違法改裝車體、不戴安全帽、改管噪音、沿路狂飆蛇行等等的違法情況發生。

新北市警察局長陳檡文晚間更率隊前進淡水地區執行「全市防制危險駕車強化稽查」，估計全新北市就動員近1700名警力，針對轄區內可能有改裝車出沒競速的路段強力執法，同時配合監理機關、環保單位及環保署出動的「聲音照相採證車」協助聯合稽查，展現警方決心。

警方重申，民眾如果有危險駕駛改裝車的行為，不僅違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例第16條、18條及43條，最重還可處新臺幣9萬元罰鍰，更可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪，呼籲民眾勿以身試法。

大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏...
大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏，防制民眾危險駕車。記者巫鴻瑋／翻攝
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大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏...
大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏，防制民眾危險駕車。記者巫鴻瑋／翻攝
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大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏...
大批警力出現在淡金路上進行臨檢取締，全新北市晚間估計出動近1700名警力加強巡邏，防制民眾危險駕車。記者巫鴻瑋／翻攝
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噪音淡水
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