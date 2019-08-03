阻暑假青少年深夜飆車 新北警出動大批警力巡邏

2019-08-03 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



校門關，鬼門開！近日因暑假期間陸續出現青少年深夜聚眾飆車，新北市警方晚間大動作執行臨檢稽查，針對改裝車噪音以及危險駕車等情況加強取締，要向飆車族宣戰，不讓違法的改裝機車騎士影響居民居住安寧。

上月三重及淡水地區皆出現有騎士深夜在馬路上蛇行狂飆競速的情況，尤其在淡海新市鎮更有居民抱怨目擊20多輛狂飆機車組成的競速團出沒，不僅有許多不明人士聚集並大聲喧嘩，還騎乘改裝機車拉轉引擎發出巨大催油門的聲響，吵得居民不得安寧。

新北市警方接獲民眾報案後，沿線追車取締，當晚就接連開出15張舉發單，意圖藉由警方強力執法，壓制青少年深夜遊蕩、集體夜遊、違法改裝車體、不戴安全帽、改管噪音、沿路狂飆蛇行等等的違法情況發生。

新北市警察局長陳檡文晚間更率隊前進淡水地區執行「全市防制危險駕車強化稽查」，估計全新北市就動員近1700名警力，針對轄區內可能有改裝車出沒競速的路段強力執法，同時配合監理機關、環保單位及環保署出動的「聲音照相採證車」協助聯合稽查，展現警方決心。