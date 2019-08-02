孫繼正被控散布性平謠言 法院裁定不罰

2019-08-02 20:02 中央社 台北2日電



安定力量黨主席孫繼正。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 安定力量主席孫繼正被控散布關於性平教育不實謠言，被警方移送。士院認為，孫發表言論前有查證，且未自行添加不實訊息，不構成散布謠言，日前裁定不罰。全案可以抗告。

孫繼正6月8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。教育部長潘文忠隨後在個人臉書（facebook）嚴正駁斥，並行文內政部警政署舉報，盼停止散播惡意性平教育假訊息。

案經刑事警察局、新北市警察局汐止分局調查，認為孫繼正公開散布「國一國三現在就開始教肛交教育、教保險套、國中在教可以自己變性動手術、高三教多元多P的同志教育」等不實謠言，涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

士林地方法院承審法官認為，行為人須出於將明知不實事實傳布於眾的目的，將謠言傳布於公眾，且內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而影響公共安寧，才適用「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

裁定書指出，孫繼正否認散布謠言，表示事先蒐集許多資料證明所言不假，而且沒有影響公共安寧，並提供「潘部長，您被蒙蔽了嗎？」影片作為證據。

「潘部長，您被蒙蔽了嗎？」影片內容包括國小教師在課堂上談及保險套用途適用於男男性關係、國高中教材介紹變性手術等新聞畫面。

承審法官認為，孫繼正發表言論前已先為查證，且未查獲孫繼正有自行添加任何不實訊息轉述發布，難以認定所為屬於散布謠言的範疇，裁定不罰。全案可以抗告。