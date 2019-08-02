親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

中信購地案擴大偵辦 老臣張明田兄弟被收押提抗告失敗

2019-08-02 17:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

張明田。本報資料照片
張明田。本報資料照片
分享
中信銀董事長室專門委員張明田涉嫌透過胞弟張明人的妻子巫春香當人頭，購入台南市土地養地3年，巫女再將土地賣給張明田的永約公司，賺4億多元差價，購地款被懷疑來自中信內湖購地案所得，檢調搜索約談後以有串證之虞聲押張氏兄弟，台北地方法院裁定2人均收押禁見。張氏兄弟不服提起抗告，高等法院今天駁回抗告確定。

高院指出，張明田、張明人涉違反證券交易法特別背信、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且雖然兩人否認犯行，但針對台南房地交易過程、何人在場等重要事實，兩人和證人陳述並不契合，另外兩人是兄弟至親關係，張明人和妻子均為被告，張明田也長年在中信商銀擔任要職，確實有影響共犯或證人陳述的能力和機會，有串證之虞，認為兩人仍有羈押必要。

裁定指出，原審裁定兩人羈押禁見並無違誤，張明田、張明人雖然提起抗告，指摘原裁定不當，理由不可採，因此駁回抗告。

檢調調查，中信銀2012年欲擴充行政大樓，張明田即透過永約公司與長虹建設共同投資，利用該土地賺取價差，交易導致中信銀損失約1億8000萬元；交易後，張明田以51億元將土地賣回中信銀，致中信銀損失7億多元。

相關2筆交易讓張明田家族獲利近9億元，張明田被依違反證交法查辦，一度被羈押禁見，一審宣判前才獲准以1億元交保，本案張明田、張明人有犯意聯絡、行為分擔，一審張明田判刑15年、張明人判刑14年，現上訴台灣高等法院審理。

檢方過濾前次搜索扣案相關證物，另發現中信銀在2012年時要處分台南市北門路一塊土地前，張明田涉透過巫春香以較低價格的9600萬元購入土地，2015年時，再用高價5億2500萬元轉賣給張明田可掌控的永約公司，來回張明田賺取4億2000萬元價差。

專案人員勾稽比對金流，懷疑永約支付台南市北門路的購地款，其實來自中信2012年內湖潭美購地案的不法所得，立案啟動偵查，追查張明田、張明人等罪責，此外，中信金控先前位於台北市信義總部標售案，也有不實鑑價報告疑情，檢調同步偵處。

張明人。本報資料照片
張明人。本報資料照片
分享

中信台灣高等法院
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

喝蘋果西打腹瀉竟是有黴菌 總經理孫幼英起訴

2019-08-02 16:37

3車手1年半騙275萬被重判 法官：讓台灣退步10幾年

2019-08-02 15:50

私菸案延燒 北檢發函玉山銀調閱吳宗憲帳戶

2019-08-02 18:05

金門院檢啟動數位卷證交換 訴訟全E化

2019-08-02 15:43

廉政署、民航局辦座談會 推動廉潔重大工程的決心

2019-08-02 15:01

老婦期盼家人身體健康 慘被神棍狠詐30萬

2019-08-02 14:36

肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55

人夫對通姦前妻撤告 小王跟著逃過刑責仍得賠25萬

2019-08-02 13:33

吵架嗆三字經 代價一字兩千元

2019-08-02 13:33

批評放任檢察官「公審」周泓旭 律師當庭聲請法官迴避

2019-08-02 13:31

情侶分手夜店外相遇 情敵眼紅大打出手

2019-08-02 12:22

「拒絕我會出事」惡男瞞孕妻約砲少女 賠了10萬元

2019-08-02 12:20

51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59

併購東京著衣涉內線交易 前久大董座高層3百萬交保

2019-08-02 11:56

影／載友夜遊 車失控自撞2女驚悚甩出 1女傷重不治

2019-08-02 11:48

搶錢後偽稱自己是目擊者還義勇追兇 變裝搶匪被起訴

2019-08-02 11:18

鐵警下班搭自強號回家 列車長不給補票還告發他詐欺

2019-08-02 10:34

使用加油槍不當噴濺傷人 被害人索賠百萬判賠3萬

2019-08-02 10:32

新人不會做？基層警察的訓練有什麼問題？

2019-08-02 10:11

買免稅菸回台 她做這件事被認定是「私菸」挨罰3萬

2019-08-02 09:34

見3歲女童可愛碰頸觸背又偷親 法官認定性騷擾

2019-08-02 09:04

「衛生棉條不見了」 她酒醒驚覺遭性侵

2019-08-02 03:07

東京著衣爆內線交易案 時任董座鄭博文300萬交保

2019-08-02 02:57

網賣公仔詐財 錢匯1歲兒帳戶

2019-08-02 00:42

掉包尿液騙警 炫耀後落網

2019-08-02 00:35

出租場地釀大火 八仙樂園免罰

2019-08-02 00:31

台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36

最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30

板橋大觀社區拆除 新北地院：雙方終達成協議

2019-08-01 20:27

找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57

女法官疑遭分案霸凌 司法院替最高院背書「電腦分案」

2019-08-01 18:38

減聘僱名額罰僱主 勞團：移工也受害

2019-08-01 18:11

退輔會完成大觀社區違占土地拆除

2019-08-01 18:00

美濃二月戲變調！戲委會會計涉占34萬元 遭判半年刑

2019-08-01 17:55

要競標嗎？行政執行署宜蘭分署拍賣會 透天厝打64折賣

2019-08-01 16:42

久大併東京著衣爆內線 疑10集團操盤謀利

2019-08-01 16:30

琉球前鄉長陳隆進涉貪重判22年 「洪大姐」也被判12年

2019-08-01 16:19
看更多

熱門文章

台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32

鐵警下班搭自強號回家 列車長不給補票還告發他詐欺

2019-08-02 10:34

訂「8盒10入裝」鳳梨酥要送人 他收到貨打開很傻眼

2019-08-02 10:28

買免稅菸回台 她做這件事被認定是「私菸」挨罰3萬

2019-08-02 09:34

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

2019-08-02 08:53

「衛生棉條不見了」 她酒醒驚覺遭性侵

2019-08-02 03:07

隔壁床女家屬睡覺半身越過隔簾 男住院整晚面對屁股

2019-08-02 11:20

行車糾紛外木山談判起衝突 公親變事主一男被砍傷送醫

2019-08-02 12:23

孝順18歲孫女不升大學照顧阿嬤 女警協助度難關

2019-08-02 13:29

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59

外國友人傳中文填空題求救難倒他 網友怒：爛題目

2019-08-01 20:56

大膽？ 鬥毆群眾竟包圍蘆竹分局大聲叫囂

2019-08-02 12:01

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57

獨／內神通外鬼 麻將牌咖持刀押人強開保險櫃奪百萬

2019-08-02 14:07

影／中山高自小客阻擋救護車 網友狂轟警將開單吊照

2019-08-02 14:45

東京著衣爆內線交易案 時任董座鄭博文300萬交保

2019-08-02 02:57

彰化警追毒犯到台中 嶺東科大外開兩槍追丟了

2019-08-01 23:59

按喇叭引行車糾紛 囂張男子衝進派出所打人

2019-08-02 15:36

命大！81歲老翁騎車與火車擦撞 緊急送醫無生命危險

2019-08-02 09:31

51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03

喝蘋果西打腹瀉竟是有黴菌 總經理孫幼英起訴

2019-08-02 16:37

台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36

女兒第一天上幼稚園爸爸爆哭 網：當爸的才懂

2019-08-02 15:43

肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55

見3歲女童可愛碰頸觸背又偷親 法官認定性騷擾

2019-08-02 09:04

男駕車追撞「2千萬賓利王」 網驚：要賠到脫褲了！

2019-08-02 17:07

狼父逞性慾 強迫猥褻女兒達70次

2019-08-01 19:14

情侶分手夜店外相遇 情敵眼紅大打出手

2019-08-02 12:22

最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30

軍狼闖民宅強暴少婦 當庭狡辯「召妓就好、何必犯罪」

2019-08-02 16:21

沒帶證件取不到貨 賓士女怒嗆超商店員「沒讀書」

2019-08-02 15:00

疑家庭因素 女子欲跳樓獲救

2019-08-02 13:53

警察執勤抽菸3分鐘 遭拍影片檢舉丟菸蒂又丟垃圾

2019-08-02 15:48

長期靠泊港區 租船當菸倉 1.7萬條私菸入港

2019-08-02 00:23

穿越時空？ LINE已讀訊息竟顯示4900年

2019-08-02 11:30

影／大膽機車女騎士「剪」巡邏車 原來要說這段故事

2019-08-02 08:29

3車手1年半騙275萬被重判 法官：讓台灣退步10幾年

2019-08-02 15:50

撞分隔島 重機騎士亡

2019-08-02 01:02

找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40

彰化警追毒販到台中開槍 毒販疑報案製造不在場證明

2019-08-02 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top