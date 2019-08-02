中信購地案擴大偵辦 老臣張明田兄弟被收押提抗告失敗

2019-08-02 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



張明田。本報資料照片 分享 facebook 中信銀董事長室專門委員張明田涉嫌透過胞弟張明人的妻子巫春香當人頭，購入台南市土地養地3年，巫女再將土地賣給張明田的永約公司，賺4億多元差價，購地款被懷疑來自中信內湖購地案所得，檢調搜索約談後以有串證之虞聲押張氏兄弟，台北地方法院裁定2人均收押禁見。張氏兄弟不服提起抗告，高等法院今天駁回抗告確定。

高院指出，張明田、張明人涉違反證券交易法特別背信、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且雖然兩人否認犯行，但針對台南房地交易過程、何人在場等重要事實，兩人和證人陳述並不契合，另外兩人是兄弟至親關係，張明人和妻子均為被告，張明田也長年在中信商銀擔任要職，確實有影響共犯或證人陳述的能力和機會，有串證之虞，認為兩人仍有羈押必要。

裁定指出，原審裁定兩人羈押禁見並無違誤，張明田、張明人雖然提起抗告，指摘原裁定不當，理由不可採，因此駁回抗告。

檢調調查，中信銀2012年欲擴充行政大樓，張明田即透過永約公司與長虹建設共同投資，利用該土地賺取價差，交易導致中信銀損失約1億8000萬元；交易後，張明田以51億元將土地賣回中信銀，致中信銀損失7億多元。

相關2筆交易讓張明田家族獲利近9億元，張明田被依違反證交法查辦，一度被羈押禁見，一審宣判前才獲准以1億元交保，本案張明田、張明人有犯意聯絡、行為分擔，一審張明田判刑15年、張明人判刑14年，現上訴台灣高等法院審理。

檢方過濾前次搜索扣案相關證物，另發現中信銀在2012年時要處分台南市北門路一塊土地前，張明田涉透過巫春香以較低價格的9600萬元購入土地，2015年時，再用高價5億2500萬元轉賣給張明田可掌控的永約公司，來回張明田賺取4億2000萬元價差。