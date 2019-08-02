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喝蘋果西打腹瀉竟是有黴菌 總經理孫幼英起訴

2019-08-02 16:37聯合報 記者陳俊智╱即時報導

知名飲料「蘋果西打」去年7、8月爆出消費者飲用後腹瀉不事情況，生產飲料的大西洋飲料股份有限公司雖回收218萬瓶問題產品，但總經理孫幼英和飲料工廠黃姓廠長在未清楚汙染來源情況下，竟指示不知情的員工以目視篩檢，將無雜質的產品重新封膜出貨，直至9月發現生產線有黴菌汙染才全面回收。新北地檢署偵辦此案，認為孫、黃2人違反食品衛生管理法，今天依法起訴。

知名飲料「蘋果西打」去年7、8月爆出消費者飲用後腹瀉不事情況。圖／本報資料照片
知名飲料「蘋果西打」去年7、8月爆出消費者飲用後腹瀉不事情況。圖／本報資料照片
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