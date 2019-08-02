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3車手1年半騙275萬被重判 法官：讓台灣退步10幾年

2019-08-02 15:50聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「台灣社會因為他們的犯罪行為而往後退步10幾年」台南地院認楊等人犯3人以上共同詐...
「台灣社會因為他們的犯罪行為而往後退步10幾年」台南地院認楊等人犯3人以上共同詐欺取財罪，分處4年至2年不等徒刑，沒收犯罪所得，可上訴。圖／本報資料照
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楊姓兄弟及羅姓男子3人加入詐騙集團，由大陸主嫌用skype詐騙台灣民眾，楊等3人分工前往指定地點取款，收取3%佣金牟利，據調查，自前年起1年半來，計有5人受害，詐騙金額計275萬多元，「台灣社會因為他們的犯罪行為而往後退步10幾年，都不為過」台南地院認楊等人犯3人以上共同詐欺取財罪，分處4年至2年不等徒刑，沒收犯罪所得，可上訴。

台南地院合議庭指出，這十幾年來，詐騙集團橫行台灣，甚至外銷他國。影響所及，我們國人對於陌生訊息抱持著高度的警戒，深怕自己成為詐騙集團的被害人。於是很多一般性的正常聯絡行為，都無法用現代通訊方式達成，而需要親自到場接洽或以正式函文溝通。遇到緊急情形需要迅速聯絡時，常被懷疑是詐騙集團而一再質疑與確認，甚至會耽誤救援的寶貴時間。

合議庭認為，若說詐騙集團的社會現象遲延了台灣社會的進步，或說台灣社會因為他們的犯罪行為而往後退步十幾年，都不為過。因此，認親自實施詐騙行為的正犯，甚至協助詐騙集團成員的幫助犯，院方都認為不應該量處太輕的刑罰。　

判決指出，楊在大陸加入成員有王姓男子和綽號「鳳鳴」男子的電話詐騙集團，由「鳳鳴」所指揮的其他成員在大陸用網路電話skype詐騙台灣民眾，楊則在大陸招募人在台灣的胞弟、羅姓男子加入詐騙集團。楊擔任車手頭負責遙控指揮，胞弟則負責連絡，轉達指令給擔任車手的羅前往被害人家中領取款項。

其中，該集團去年7月13日打電話給蕭女騙說要調查盜用個人資料、帳戶，要求她交出帳戶存款接受監管，害蕭女受騙上當，前往郵局領出現金135萬5000元，並依其指示在嘉義市勞工育樂中心等候。楊接到「鳳鳴」的指示後，便以通訊軟體指示羅帶著偽造台北地院檢察署刑事傳票、台北地院公證聲請書，出示給對方看過後，自稱是法院「王專員」向對方收取135萬5000元現金。

羅據楊的指示，自己收取27萬5000元，再把剩餘的款項拿到台南市善化區一宮廟旁榕樹下交給楊的胞弟，楊弟自己留下5萬7000元，並把其中40萬元交給母親保管外，隔天透過地下匯兌業者把剩餘的贓款轉匯到楊指定的中國建設銀行帳戶內。審理時，楊等3人坦承犯行，楊表示，所得是詐騙金額的3％；羅則說，獲得27萬5000元的報酬。

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