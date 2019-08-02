金門院檢啟動數位卷證交換 訴訟全E化

2019-08-02 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門地方法院及金門地檢署於今日共同啟動案件移審後的「電子數位卷證」交換作業，以後院檢將電子卷證的資料彼此分享，也可提供當事人及律師依法聲請使用。圖/金門地檢署提供 分享 facebook 數位科技時代來臨，卷證無紙化已是實現科技法庭不可缺少的環節，金門地方法院及金門地檢署於今日共同啟動案件移審後的「電子數位卷證」交換作業，以後院檢將電子卷證的資料彼此分享，也可提供當事人及律師依法聲請使用，讓開庭審理更有效率。

金門地檢署表示，目前金門地方法院及金門地檢署皆已完成卷證的數位化工作，為進一步推動訴訟 E 化，金門地方法院及金門地檢署於今日共同啟動案件移審後的「電子數位卷證」交換作業，讓案件審理過程變得更有效率，也節省大量影卷用紙，院檢將電子卷證資料彼此分享，尤其位於臺灣本島的律師，閱覽卷證時，可以透過聲請電子卷證光碟，免去往來金門搭機之時間及金錢耗費。

這項「數位卷證交換」除了便利當事人及律師的聲請使用外，在開庭審理過程中，一旦法官遇到檢察官與被告或律師雙方有爭點或疑義的地方，也不必耗時翻頁，直接以投影方式就能呈現數位卷證內容，讓所有出庭者都能一目了然，省去了傳遞卷證的時間，也有助於提升開庭審理的效率。

金門地院與地檢都表示，透過資訊科技的輔助，審、檢、辯三方皆可快速取得數位卷證，發揮資源整合效益，減少院檢雙方重複辦理所耗費的人力、物力及時間。藉由卷證網路交換作業搭配科技法庭設備協助審理案件，達成了審判透明、提升效率、資源共享、節能減碳之目標。