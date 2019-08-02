老婦期盼家人身體健康 慘被神棍狠詐30萬

2019-08-02 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園蘇姓男子經營佛壇，卻專挑年邁長輩佯稱可辦法會替對方消災解厄，2016年取得彭姓老婦信任，對方陸續花了31萬多元，才發現蘇根本一場法會都沒辦，法院認為蘇2011年就用類似手法行騙遭判刑，又重操舊業，惡性重大，依詐欺罪判他1年6個月，還得賠償彭子女30萬元。

經調查，蘇經營佛壇以宗教活動為業，2016年見彭婦年事已高，獨自在菜園農作就向她攀談，得知對方健康不佳，子女或患病或離婚問題等困擾，就不斷向彭佯稱可替她及家人舉辦法會，達到消災解厄，去除家中晦氣之效。

彭信以為真陸續匯了31萬8000元給蘇，但事後發現他根本1場法會都沒辦，子女認為母親遭詐報案；檢方訊時，蘇矢口否認詐欺，辯稱有向佛具店、香行買祭拜用具，自己也在佛壇內為彭及及家人設立長生祿位，多次誦經迴向舉辦法會。

蘇雖提出法會錄影光碟，但檢方勘驗發現根本是2010年期間的內容，蘇這才改口說他也不知道，因檢察官要他提證據才拿來，裡面內容和本案無關，另有關蘇提出購買法會用具收據，店家也證稱，是蘇一直凶、一直盧，不得已才開收據給他。

審理過程，蘇對於有沒有辦法會，收了錢到底辦過幾場等，前後證詞均矛盾不一；法院認為，蘇明明沒有辦法會意願，竟利用彭婦及其家人身體健康不佳，家裡接連發生事故惴惴不安的心理狀態，向彭佯稱辦法會可災解厄之名，詐得30多萬元款項。

且蘇2011年間已用類似詐騙手法，遭判刑1年1個月，竟不思悔改再犯，可見他惡性重大，犯後無矯飾，依詐欺取財罪判他1年6個月徒刑。

民事部分，由於彭婦在蘇被起訴後死亡，3名子女以繼承人身分向蘇求償31萬元，法院認定蘇向彭佯稱辦法會，導致對方陸續交付31萬多元受有損害，3名子女依侵權行為及繼承規定，向蘇求償有據，判蘇得賠3人31萬元。