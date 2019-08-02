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肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市今晨發生一起死亡車禍，李男載一車3男、2女外出夜遊，行經大坑國小前車輛失控自撞，後座兩女當場甩飛，其中24歲林女送醫後傷重不治。李男被帶回警局，不敵睡意倒頭呼呼大睡，直至要製作筆錄聞訊林女傷重不治，嚇傻反問，「有這麼嚴重？」另2男也不敢置信。警詢後將李男依法移送，若3名乘客有提出傷害告訴，警方將依法受理。

據了解，李男(24歲)透過通訊軟體相約傅男(27歲)、趙男(22歲)、王姓少女(16歲)與林女(24歲)外出夜遊，5人一車由李男駕駛，先到新社區遊玩，清晨3點多從山區開往市區途中，行經大坑國小前東山路二段道路，車輛失控自撞路樹與電桿，後座兩女當場甩飛，王姓少女跌坐在車前，林女遭甩飛到車後，一動也不動。

車內3男下車查看，但事故後約30秒，一輛黑色轎車將後座趙男載走，趙男到案說明，僅表示自己沒有受傷，也不是他開車，所以就離開，對於沒有協助傷者送醫行徑，似乎不以為意。

台中慈濟醫院表示，林女因肝臟破裂出血，今天上午傷重宣告不治；另王姓少女臉部撕裂傷、手部骨折，意識清楚，手術後持續觀察。

駕駛李男一到警局就累得在椅子上睡覺，不時躺著、坐著變換睡姿，甚至睡到發出打鼾聲，直至警方詢問筆錄時，李男得知林女傷重不治消息，嚇傻反問，「有這麼嚴重嗎？」製作完筆錄仍坐在椅子上補眠。

另，趙男與傅男聽到林女往生消息也不敢置信，但未多作解釋，兩人靜坐在椅上，神情沉重。

台中市警察局第五分局表示，李男沒有酒駕，警詢後將李男依法移送，至於是否開快車或疲勞駕駛？將交由台中市警局交通大隊事故組評估。

李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女傷重不治，...
李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女傷重不治，另2男、1女身體多處受傷。記者林佩均／翻攝
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李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞路樹與電桿，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女...
李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞路樹與電桿，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女傷重不治，另2男、1女身體多處受傷。記者林佩均／翻攝
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李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女(紅色圓圈處)驚悚甩出車外，其中...
李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女(紅色圓圈處)驚悚甩出車外，其中林女傷重不治。記者林佩均／翻攝
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駕駛李男(右)坐在椅子上呼呼大睡，趙男(白衣者)與傅男(中)坐在椅上不發一語。記...
駕駛李男(右)坐在椅子上呼呼大睡，趙男(白衣者)與傅男(中)坐在椅上不發一語。記者林佩均／攝影
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李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女傷重不治，...
李男今晨開車載友人夜遊，車失控自撞，造成後座兩女驚悚甩出車外，其中林女傷重不治，另2男、1女身體多處受傷。記者林佩均／翻攝
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