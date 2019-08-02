肇事駕駛倒頭大睡 得知女乘客不治嚇傻：有這麼嚴重？

2019-08-02 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今晨發生一起死亡車禍，李男載一車3男、2女外出夜遊，行經大坑國小前車輛失控自撞，後座兩女當場甩飛，其中24歲林女送醫後傷重不治。李男被帶回警局，不敵睡意倒頭呼呼大睡，直至要製作筆錄聞訊林女傷重不治，嚇傻反問，「有這麼嚴重？」另2男也不敢置信。警詢後將李男依法移送，若3名乘客有提出傷害告訴，警方將依法受理。

據了解，李男(24歲)透過通訊軟體相約傅男(27歲)、趙男(22歲)、王姓少女(16歲)與林女(24歲)外出夜遊，5人一車由李男駕駛，先到新社區遊玩，清晨3點多從山區開往市區途中，行經大坑國小前東山路二段道路，車輛失控自撞路樹與電桿，後座兩女當場甩飛，王姓少女跌坐在車前，林女遭甩飛到車後，一動也不動。

車內3男下車查看，但事故後約30秒，一輛黑色轎車將後座趙男載走，趙男到案說明，僅表示自己沒有受傷，也不是他開車，所以就離開，對於沒有協助傷者送醫行徑，似乎不以為意。

台中慈濟醫院表示，林女因肝臟破裂出血，今天上午傷重宣告不治；另王姓少女臉部撕裂傷、手部骨折，意識清楚，手術後持續觀察。

駕駛李男一到警局就累得在椅子上睡覺，不時躺著、坐著變換睡姿，甚至睡到發出打鼾聲，直至警方詢問筆錄時，李男得知林女傷重不治消息，嚇傻反問，「有這麼嚴重嗎？」製作完筆錄仍坐在椅子上補眠。

另，趙男與傅男聽到林女往生消息也不敢置信，但未多作解釋，兩人靜坐在椅上，神情沉重。