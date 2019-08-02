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人夫對通姦前妻撤告 小王跟著逃過刑責仍得賠25萬

2019-08-02 13:33聯合報 記者曾健祐╱即時報導

簡姓人妻去年7月背著鄒姓老公和葉姓男子性交，鄒對2人提告通姦、相姦罪，求償100萬元並和簡離婚；鄒事後雖單獨對「前妻」撤告，但因告訴不可分原則效力擴及葉讓他免於刑責，但民事部分法院仍判葉、簡得共同賠償鄒25萬元。

經調查，葉去年7月間陸續到簡住家性交3次，鄒不甘婚姻遭毀對2人提告，事發不到1個月就和簡女離婚；檢方各依通姦、相姦罪嫌起訴簡、葉，直到今年3月法院開庭，鄒當庭對已經是「前妻」身分的簡，單獨撤回告訴。

依告訴主觀不可分原則，告訴乃論之罪，對於共犯之一人提告或撤告，其效力及於其他共犯，然而，刑事訴訟法239條但書特別規定，對於配偶撤告，其效力不及於相姦人，這是刑訴法撤回告訴不可分的「例外規定」。

其立法目的在於，告訴人的配偶，常基於夫妻情義，選擇對配偶寬恕，但對於相姦者未必然。也就是說，告訴人單獨對通姦的配偶撤告，乃是為顧及婚姻中夫妻之情、家庭和諧，夫妻可以早日脫離訴訟關係，重修舊好。

因此，若婚姻關係消滅，但書規定中「配偶」就不能擴張至「前配偶」身分，所以對前配偶撤告，就應回歸告訴不可分原則；所以，鄒撤告時已經和簡離婚，彼此不具婚姻關係，就沒有但書適用，其撤告效力也及於葉，法院並做出不受理判決諭知。

但民事部分，簡夫主張婚姻遭介入，精神上受到很大痛苦，請求簡女、葉男共同賠償100萬元。

葉男說，對於鄒主張沒有爭執，但無法負擔他提出的數字，對於做錯的事情覺得很抱歉，但自己入不敷出，拿不出這麼多錢，而簡未到場辯論，也無提出書狀聲明。法院審酌雙方職業、收入及資產等，判處葉、簡應賠償鄒精神撫慰金25萬元。

葉男和當時有婚姻的簡女性交，法院判2人得賠償鄒姓人夫25萬元。示意圖／ingim...
葉男和當時有婚姻的簡女性交，法院判2人得賠償鄒姓人夫25萬元。示意圖／ingimage
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