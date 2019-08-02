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批評放任檢察官「公審」周泓旭 律師當庭聲請法官迴避

2019-08-02 13:31聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陸生共諜周泓旭被控與新黨青年軍王炳忠等發展組織，依違反國安法追加起訴，台北地方法院今天開庭，檢察官出證播放周、王等人會議影片，並當庭出示證據，引起周的律師不滿，多次異議但法官仍諭知檢方繼續出證，律師最後批評法官放任檢察官肆無忌憚「公審」周泓旭，因此聲請法官迴避；法官三度休庭後表示，將會分案處理。

周泓旭受訪表示，「如果沒有程序正義，也不會有實質正義」，檢察官在尚未爭執證據能力之前，將證據全部公布出來，於法不合；據了解其他3名同案被告也沒有遭受如此待遇，「是不是大陸人和台灣人的人權就是不一樣？」這難道是檢方心中默認的價值嗎，他認為這並不是台灣價值。

他說，檢察官在法庭上公布的影片，據說是從侯漢廷電腦中拷貝出來，原本是侯未來製作宣傳影片的素材，視頻有千千萬萬個，但檢方卻為了完成「故事」，故意擷取片段拼湊，他認為有斷章取義之嫌。

周泓旭說，他目前每天寫字、畫畫，且依照法令目前無法工作，但工作生存權是基本人權，他因程序問題被侵犯基本人權，讓他無法工作維持生計，過去他還可以用銀聯卡提錢，今年過完年出於台灣部門的特別關心，銀聯卡全部被停用，他再也無法從銀聯卡提取新台幣，只能努力從家裡得到接濟，「希望一切鬧劇盡快結束」。

台北地院今天開庭，由檢察官出證播放周泓旭、王炳忠、侯漢廷和林明正4人的會議影片，其中談及「幹部是幹出來的，要幹點馬克思主義」等語，周的律師劉繼蔚多次提出異議，認為檢方在審理期日前不該公開證據內容；法官則認為，檢方在準備程序出證於法無違，諭知檢察官繼續出證，律師不滿，認為法官諭知於法不合，因此聲明異議。

法官首度休庭詢問合議庭意見後，再度諭知辯護人聲明異議部分將另行分案由合議庭裁定，請檢察官繼續出證；律師劉繼蔚再度打斷，指出辯護人指出檢方舉證不妥，一再聲明異議，但法官放任程序繼續進行，罔顧周泓旭的權利，有偏頗之虞，另檢察官肆無忌憚出示證據內容，但合議庭並未斟酌，持續讓檢察官透過公開法庭、媒體「公審」周泓旭，因此聲請法官迴避。

法官二度休庭後仍諭知聲請迴避部分會再分案處理，要求檢方繼續出證；律師不放棄再度指出，辯護人已經聲請法官迴避，依法不應再由受命法官自行決定繼續訴訟程序，要求停止今日訴訟；法官三度休庭後，向律師再行確認聲請迴避理由，諭知本案候核辦。

周泓旭。記者林孟潔／攝影
周泓旭。記者林孟潔／攝影
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