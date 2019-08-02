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「拒絕我會出事」惡男瞞孕妻約砲少女 賠了10萬元

2019-08-02 12:20聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

張姓現役軍人瞞孕妻，前年透過交友軟體WooTalk，向當時年僅15歲的少女「恬恬」（化名）約砲，還謊稱自己擁有詛咒能力，拒絕他要求的女生會遭受不幸，嚇得恬恬手足無措，情緒一度陷入低潮；幸好校內學長及時察覺異狀報警，才沒讓張男侵犯得逞。高雄地方法院依故意對少年犯強制未遂等罪，判張男應執行有期徒刑1年2月，但因雙方已成立調解，宣告緩刑3年。

判決指出，張姓男子前年10月13日透過WooTalk結識恬恬，兩人開始傳送文字、語音訊息、甚至視訊。聊天過程中，張男得知恬恬年僅15歲，竟萌生不軌念頭，謊騙稱自己曾到陰廟拜拜、有詛咒能力，曾經有女生因拒絕他要求，慘遭輪暴、發生車禍重殘。恬恬聽完後信以為真、深感畏懼，張男從對話蛛絲馬跡判斷，恬恬已經中圈套，才又繼續鋪梗。

張男先要求恬恬傳送「拍到腳、不拍臉」的照片，恬恬心中百般不願意，但基於恐據，還是依指示傳送照片。收到照片的張男更確信恬恬已深信他有詛咒能力一事、且心有懼怕，又食髓知味謊稱，恬恬須與他發生性行為才能化解詛咒。

恬恬考慮許久，最後仍說希望自己來承擔後果，藉故推託不願與張男見面。張男見無法得逞，竟開始傳送語帶威嚇的訊息給恬恬，直說「有個女生又出事了」、「你不想面對，那就只能強迫你」等語，不只希望與恬恬繼續保持聯繫，更意圖脅迫恬恬與他見面、發生性行為，但恬恬終究未赴約，只是心理飽受巨大壓力，鬱鬱寡歡。

恬恬校內學長發現她情緒有異狀，不斷詢問才問出張男用詛咒脅迫一事，趕緊幫小學妹報警。

高雄地方法院指出，張男自認恬恬年幼可欺，就用詛咒等怪力亂神言語，害恬恬產生畏懼鬼神心理，意圖使她聽從指示，心理強制作用不輕，已對當時年僅15歲的恬恬造成心理創傷，有害少女身心健全發展，犯罪動機、手段相當不可取。

合議庭認定張男犯故意對少年犯強制、故意對少年犯強制未遂等罪，但念在他犯後悔誤、坦承犯行，且與當事人及其法定代理人成立調解，依約給付10萬元賠償金，努力彌補自身犯罪所造成的損害，犯後態度尚可，當事人均同意法院給予緩刑自新機會，判張男應執行有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育2場次、至指定機關服義務勞務60小時，可上訴。

高雄市張姓男子謊稱擁有詛咒能力，意圖要少女獻身，遭高雄地方法院依故意對少年犯強制...
高雄市張姓男子謊稱擁有詛咒能力，意圖要少女獻身，遭高雄地方法院依故意對少年犯強制等罪，判處有期徒刑1年2月，緩刑3年。示意圖／ingimage
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