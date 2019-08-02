竹東少女命案 最高法院第三次發回更審

2019-08-02 13:09 中央社 台北2日電



新竹縣國二少女遭性侵焚屍，高院更二審判處主嫌林春雄死刑，其他4名被告無期徒刑。最高法院今天表示，林春雄是否毫無悔意、有無性侵仍有釐清必要，昨將案件發回高院更審。

林春雄一審、二審獲判無期徒刑，更一審、更二審都被判死刑，最高法院昨天發回更審，是本案第三次發回更審。

全案緣於林春雄於民國104年5月間不滿心智有缺陷的14歲被害少女曾辱罵女友黃曉雲，夥同陳哲儒、何文軒、古志強等人毆打少女，再將少女載往新竹縣竹東鎮竹林大橋下方持續施暴。

陳哲儒另提議性侵少女，與林春雄、何文軒、古志強接連性侵得逞；林春雄等5人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。陳哲儒、古志強稍晚重返現場，發現少女死亡，通知其他3人到場，並購買汽油焚屍。

新竹地方法院一審判處林春雄等5人無期徒刑，台灣高等法院二審時，林春雄、陳哲儒維持無期徒刑，其他3名被告判處有期徒刑20年至28年不等刑期。

高院則更一審認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，首謀林春雄無法令人感受到絲毫悔悟之心，改判處死刑，陳哲儒、古志強、何文軒處無期徒刑，黃曉雲處20年徒刑。

高院更二審認為，林春雄等5人虐殺少女手段已達極致，是比一刀斃命更殘忍的凌遲致死，另考量林春雄毫無悔悟之心，依強制性交殺人罪判處主嫌林春雄死刑，其他4名被告處無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為，更二審判決認定林春雄指姦被害人的依據只有共犯自白，已違反證據法則。

最高法院也認為，林春雄只否認有殺人故意及性侵犯行，其他事實都承認，且已與被害人家屬成立和解，雖尚未履行，但林春雄主張有一筆土地及車子可供支付和解金，似有悔過之意，與更二審認定他無悔意尚有不符，因此將全案發回更審。