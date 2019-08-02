51歲婦佯稱是新東陽老闆之女 以結婚為餌騙2男詐財

2019-08-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



聲音甜美的51歲已婦楊姓婦人，在愛情公寓網站佯稱是建設公司麥姓老闆、新東陽老闆之女，無法忍受父母逼婚，欲自找喜歡的對象，希望與吳男、黃男結婚，騙得2男團團轉，被詐財130、20萬，犯後與2名被害人達成和解，台中地院今天依詐欺、偽造文書等罪將她判刑1年6月，緩刑5年。

法官審酌，楊婦已有2次相同手法的詐騙行為被判刑確定，利用吳男、黃男對她虛構的網路身分抱有好感、及結婚的期待，詐取2人財物，法官考量她犯後坦承犯案，並與被害人達成和解，遂宣告緩刑5年，以啟自新。

判決書指出，楊婦（51歲）於2014年初，在交友網站「愛情公寓」以暱稱「明明」刊登交友資料，與吳男交往，佯稱本名是「麥明儀」為建設公司麥姓老闆的女兒，因無法忍受父母逼婚，欲找尋自己喜歡的對象，希望與吳結婚，因此必須去大陸躲避父母，再找機會與吳在香港會合並結婚。

楊婦從2014年7月至2015年7月間，利用吳男對結婚的期待，先後以出國、在大陸期間需要生活費、生病開刀、缺醫藥費等，先後向吳男詐騙24次，詐得現金上百萬元及電腦手機等財物。

至2016年10月間，楊婦在「愛情公寓」交友網站暱稱為「靈珊」，與黃男交往，佯稱本名是「麥靈珊」，為新東陽老闆之女，為脫離父親掌控，必須前往大陸東北躲避，再找機會與黃在香港會合並結婚。

楊婦利用黃男對她所虛構女子交往，而有結婚期待的機會，向黃佯稱她需要1支與她原有手機型號、外觀相同的iphone7plus行動電話及全新門號，以躲避家人監視，又佯稱至東北需要金錢，先後向吳男詐財20萬元。