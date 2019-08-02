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回顧／4年前那件事埋郭柯心結 郭登報嗆聲 柯批囂張

基於修復式司法精神？性侵少女再焚屍主謀死刑再撤！

2019-08-02 11:59聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新竹縣邱姓女國中生4年前失蹤，4天後被發現陳屍竹東河濱公園草叢，她頭被打爆還遭性侵、焚燒，警方循線查出男子林春雄等7人涉案，其中還有9歲和11歲的國小女童。一審認為5人有教化可能均判無期徒刑，高院更二審改判林死刑，其餘4名共犯無期徒刑，褫奪公權終身，但最高法院三度撤銷原判決，發回高院更審。

最高法院指出，原審判決僅憑共犯第一審的自白，認為林春雄指姦女國中生，已經違反證據法則，檢察官也未起訴此部分的犯罪事實；另原判決認林春雄沒有悔意，但林春雄只否認殺人故意及指姦部分，就其他事實則都承認，且已與被害人成立和解，雖尚未履行，但林春雄主張有一筆土地及車子可供清償，似乎仍有悔過之意，與原判決認定他無悔意尚有不符。

另外，最高法院認為，林春雄願意提供房地清償，被害少女的父母希望在庭上解決，最高法院基於修復式司法的精神，應該當庭給林春雄機會，故予以發回更審。

林春雄自稱「三環幫尖石之虎」，成立「東泰聯盟」向人勒索財物，專吸收派遣工、中輟或在學學生，曾被警方依組織犯罪條例送辦。而邱姓少女患有輕度智能障礙，出自特殊境遇家庭，與單親父同住，她的雙親與三兄一姊都有身心疾病。

女子黃曉雲2015年5月17日不滿邱姓少女放話修理她，找男友林春雄、小弟陳哲儒、古志強、何文軒及兩名女童，一共7人，在網咖堵邱女，先賞邱女兩巴掌，再押往附近國小操場與河濱公園，再拿安全帽、扳手及石塊將邱女打得渾身是血；過程中，兩名女童為了「做給老大看」，撿石頭砸邱女。

一群人最後逼問邱女「妳是要被上，還是想被打死？」邱女最後選擇被性侵，林便叫陳哲儒、古志強輪流性侵邱女。隔天凌晨，古、陳折返發現邱女已無生命跡象，先把她搬進草叢隱藏，當晚，林等人以汽油焚屍。邱父因2、3天沒看到女兒而報警，涉案女童案發後跟同學炫耀「跟我嗆聲的邱女，被打死丟在竹林大橋下的河濱公園」，才讓案件曝光。

一審認為5人有教化可能，依殺人罪均判處無期徒刑，二審則改依傷害致死、強制性交等罪，判林、陳無期徒刑，黃、古、何改判20至28年徒刑，最高法院發回更審。高院更一審判林春雄死刑、共犯陳哲儒、古志強、何文軒無期徒刑，女子黃曉雲處20年徒刑，案經上訴，最高法院認為仍有未調查完備之處，另判決理由矛盾，撤銷原判決，再度發回更審。

更二審認為，少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯陳哲儒、古志強、何文軒、黃曉雲全處無期徒刑。

林春雄等人被控虐殺國中女生，高等法院更二審判主謀林春雄死刑，但最高法院撤銷發回更...
林春雄等人被控虐殺國中女生，高等法院更二審判主謀林春雄死刑，但最高法院撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照
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