併購東京著衣涉內線交易 前久大董座高層3百萬交保

2019-08-02 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台灣首家上市櫃網路公司久大資訊，前董座鄭博文等高層，2016年涉嫌在併購女裝品牌「東京著衣」前，提前購入股票作多，不法獲利數千萬元，昨日台北地檢署搜索鄭等人住處，今凌晨鄭博文、徐金龍、李大彰等人分別以1百至3百萬元交保候傳。

昨日北檢指揮調查局台北市調處發動大規模搜索，兵分12路前往時任董座的鄭博文、徐金龍及時任總經理的李大彰等人住處，以涉嫌證券交易法，帶回鄭等14人調查。

檢調指出，鄭等人涉嫌在2016年10月重大訊息公布前，背後疑似有集團操作，購入大量股票，不法獲利高達數千萬元。今凌晨複訊後，鄭博文、徐金龍、李大彰等人分別以3百、2百、1百萬元交保，詹姓女主管以20萬元交保，其餘人請回。