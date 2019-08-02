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併購東京著衣涉內線交易 前久大董座高層3百萬交保

2019-08-02 11:56聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台灣首家上市櫃網路公司久大資訊，前董座鄭博文等高層，2016年涉嫌在併購女裝品牌「東京著衣」前，提前購入股票作多，不法獲利數千萬元，昨日台北地檢署搜索鄭等人住處，今凌晨鄭博文、徐金龍、李大彰等人分別以1百至3百萬元交保候傳。

昨日北檢指揮調查局台北市調處發動大規模搜索，兵分12路前往時任董座的鄭博文、徐金龍及時任總經理的李大彰等人住處，以涉嫌證券交易法，帶回鄭等14人調查。

檢調指出，鄭等人涉嫌在2016年10月重大訊息公布前，背後疑似有集團操作，購入大量股票，不法獲利高達數千萬元。今凌晨複訊後，鄭博文、徐金龍、李大彰等人分別以3百、2百、1百萬元交保，詹姓女主管以20萬元交保，其餘人請回。

久大資訊是國內首家上市櫃網路類股票，2004年申請上櫃，2016年併購當時年營收達8、9億的「東京著衣」，一度成為轉型代表作。久大資訊2016年7至9月，股價約9元，同年10月公布併購東京著衣，併購前一日股價12元，同年底漲至17元，2017年更名為創新新零售（3085），陸續併購「101原創T恤」「拍手童裝」，股票更飆漲至約37.7元，漲幅高達200%。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片
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