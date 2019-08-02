影／載友夜遊 車失控自撞2女驚悚甩出 1女傷重不治

2019-08-02 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市大坑國小前，今晨3點多發生一起自撞車禍。台中市李男載一車3男2女到新社區夜遊，續攤從東山路二段往市區方向下山，疑疲勞駕駛失控自撞路樹、電桿，後座林女、王女當場甩出車外，3男隨後下車察看，其中趙男不理傷者傷勢，竟搭乘他車先行離開，消防隊趕緊將另2男、2女送醫，林女肝臟破裂出血嚴重，今天上午宣告不治。

台中慈濟醫院表示，林女送到急診室緊急開刀，因肝臟破裂出血，今天上午傷重，宣告不治；另王女臉部撕裂傷、手部骨折，意識清楚，手術後持續觀察。

台中市消防局指出，傅男四肢多處擦挫傷、李男額頭擦挫傷，送醫後無礙。

台中市警局第五分局第五交通分隊指出，李姓駕駛(24歲)沒有酒駕，也沒有肇事逃逸。車禍過後約30秒，有輛黑色轎車將一名男子載走，外傳李姓駕駛肇事逃逸？

對此，第五交通分隊分隊長李建興說明，以物理跡證來看，李姓駕駛左前額頭與與車前擋風玻璃有移轉碰撞受傷痕跡；其次，客觀影像來看，駕駛自始自終都在現場，沒有離開；最後警方從乘客說法，均由李男開車，所以李男沒有肇事逃逸問題。

據了解，李男開車載傅男(27歲)、趙男(22歲)、王女(16歲)與林女(24歲)外出夜遊，5人深夜先到新社區遊玩，清晨3點多從新社往市區方向行駛，在大坑國小前東山路二段轎車失控自撞路樹與電線桿，後座王女與林女當場驚悚甩出車外。

監視器畫面拍下，傷重的林女被甩飛到車後，倒地不起，另王女被甩到車前跌坐在地，車上3名男性下車查看，王女也站起來行走，約過30秒，一輛黑色轎車將坐在後座的趙男載走，留下2男、2女在現場，隨後由救護車送醫。