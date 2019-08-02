鐵警下班搭自強號回家 列車長不給補票還告發他詐欺

2019-08-02 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



鄭姓鐵路警員去年9月25日下班後搭自強號要回嘉義，卻被汪姓列車長質疑他無票並告發詐欺，鄭喊冤稱，自己有鐵警發的乘車證，主動想補差額卻被拒絕；檢方認為，依鄭狀況只需補差額即可，和一般無票上車情況有別，偵結不起訴。

鐵警函送指出，鄭當晚6點多搭自強號南下，經桃園至中壢站時，汪姓列車長查驗車票發現鄭無票，僅提出鐵警發的乘車證，認為他想藉此圖得台北至嘉義598元車資，經報案後加收百分之50票價，並告發鄭涉嫌詐欺得利罪嫌。

鄭員辯稱，當時下班要趕車回家匆忙從台北進站，在車上列車長還沒要求他出示車票時，自己就表明要補票，但對方見他有乘車證，質疑為何可以無票進站，並拒絕給他補票，到了中壢就補足票價差額並依規定加收費用。

檢方認為，台鐵乘客與台鐵局間法律關係，應成立運送之私法契約，乘客花錢買票，台鐵提供運送服務，若乘客沒付錢就接受運送服務，至多是對於該運送服務有不當得利情形，台鐵得請求返還不當得利，並依行政規定罰緩。

因此，乘客如果一開始沒有不願，或不能付款的主觀故意，就與詐欺罪構成要件不符，且鐵路法49條規定，旅客無票乘車或持用失效乘車票，應補收票價，如無正當理由者，並得加收百分之五十的票價。

此外，鐵路警察為執行勤務，因執勤地點位於鐵路沿線，需搭乘列車往返居住地，核發「通勤乘車證」搭乘非對號列車，另「定期公務乘車證」也因執行勤務所需發給，且已涵蓋通勤乘車使用範圍，所以因公上下班通勤均可使用乘車證搭車。

鄭身為鐵警台北分局警員，其戶籍地在嘉義，也有取得該分局核發的台北至嘉義間相關乘車證，得憑證搭乘區間「非對號列車」，若搭乘「對號列車」則需額外補差額。