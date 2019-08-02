使用加油槍不當噴濺傷人 被害人索賠百萬判賠3萬

2019-08-02 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



加油站陳姓員工兩年前為客人加油時，未將加油槍的自動加油環扣解開並舉起，致汽油自加油槍噴濺而出，噴到王男身上，致王男受有石油製品的毒性作用、嗆傷、胸痛、及喉嚨痛等傷害，王男請求損害賠償，台中地院判陳賠償王男3萬2020元。可上訴二審。

判決書指出，26歲的陳男是加油站員工，平時負責為客人加油、收款、洗車等工作。2018年8月7日晚間，王男搭乘孫姓友人騎乘的機車前往加油站加油。

陳男原應注意加油槍使用完畢後，應將自動加油環扣解開再掛回加油機上，及加油槍使用前，應確認自動加油環扣保持在解開狀態，但陳男疏未注意及此，貿然將自動加油環扣未解開之加油槍自加油機上取下並舉起，致汽油自加油槍噴濺而出，因而噴濺到王、孫身上。

被害人王男因此受有石油製品之毒性作用、嗆傷、胸痛及喉嚨痛等傷害。經王男提起告訴，法官依業務過失傷害罪將陳男判處拘役20日，得易科罰金。

王男並提起民事損害賠償，指出他因對方過失行為造成傷害，不但需長期接受治療追蹤，承受痛苦可見一斑，更因而造成其肺部功能恐有萎縮、毒性積累傷害不可預期，所受痛苦更鉅，請求陳男賠償醫藥費及精神慰撫金共100萬元。

法官查出，王男雖稱他因對方的過失造成傷害，需長期接受治療追縱，更因而造成肺部恐有萎縮、毒性累積等情，惟據王男提出的診斷證明書固記載「石油製品吸入傷害可能破壞肺泡及支氣管，造成慢性支氣管炎，產生咳嗽氣促等吸道癥候」僅記載可能之狀況，是否已發生

上開病症，並未據其提出相關資料證明。