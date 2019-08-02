買免稅菸回台 她做這件事被認定是「私菸」挨罰3萬

2019-08-02 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國安私菸案鬧得沸沸揚揚，民眾帶免稅菸入境後續處理也要小心。李姓女子買免稅菸回台灣卻在拍賣網站上販售，被台北市政府財政局認定為販賣私菸，開罰3萬元。她認為購買菸品都符合免稅規定，不能算是私菸，提起行政訴訟，台北地方法院認為，李女未取得執照販賣菸品，依規定以私菸論處，財政局裁罰沒有問題，判李女敗訴，仍可上訴。

李女在「旋轉拍賣」網站上開價1100元，刊登販售「韓國帶回七星香菸」的訊息，被民眾檢舉，而她也經網站用戶提醒，自行下架賣菸訊息，最後仍被台北市政府財政局以販賣私菸為由開罰3萬元。

李女提告主張，她在免稅商店購買菸品回台灣，合乎菸品入境200支免稅的規定，且她有繳納機場稅，財政局不能認定她的菸品是私菸；她也不知道在拍賣網站上賣免稅菸是違法行為，因此她沒有故意或過失，且財政局沒有考量她資力，也沒有考量她實際沒有賣出菸品，認定處分有違失，請求法官撤銷處分。

財政局抗辯，依照財政部函釋，旅客不需菸酒進口業許可執照就可以攜帶限量菸酒入境，前提是以「自用」或「餽贈」為條件，若日後在市面上查到有人公開販售，應依菸酒管理法認定為「私菸」並裁處。李女即使沒有賣出菸品，但在拍賣網站上公開張貼販賣訊息，也已經違反規定。

法官認為，依照菸酒管理法的規定，若容許輸入菸品後不供自用，反而可以隨意販賣他人，「無異大開管理漏洞」，無法達到杜絕私菸源頭和健全菸酒管理的立法目的，因此即使李女以自用或送人為目的，帶入限量免稅菸品，但她之後已經決定販賣，就應認定為私菸，依法開罰。

判決指出，行政罰法並沒有分既遂或未遂，李女不論是否有自行刪除賣菸訊息，她的行為就已經屬於販售私菸，認為財政局開罰沒有問題，故駁回李女訴訟，可上訴。