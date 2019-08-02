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見3歲女童可愛碰頸觸背又偷親 法官認定性騷擾

2019-08-02 09:04聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

房屋仲介員「阿杰」見客人「阿美」的3歲女兒活潑可愛，以左手碰觸她的後頸及背後，突然靠近她的右臉頰，並親吻她的右臉頰一下，經「阿美」提告，一審依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日，得易科罰金，他不服上訴，二審將全案駁回。不得上訴。 

「阿杰」表示，他見女童可愛，過去摸頭示好，這動作是成年人有的行為，且他沒有親吻女童，並無騷擾意圖，如因此即有罪，顯是騙錢；他已向對方提出3次和解，但對方不接受，一審卻以此認定他「態度難認良好」，他感到冤枉；對錯與他高職畢業之學歷並無關，刑事事件如以學歷作為審判，並不公正，應撤銷原判決為無罪。

二審當庭勘驗現場監視器錄影光碟，查出女童當貼站在牆壁旁時，「阿杰」確實有接近女童，並以左手碰觸女童的後頸及背，靠近女童右臉頰並親吻之舉動；同時女童在被「阿杰」碰觸後，立即有擦拭自己右臉頰動作，並向現場其他人比指「阿杰」，足見女童因遭他親吻而為反感舉動明確。法官因而認定「阿杰」供詞不實，不可採信。

法官審酌「阿杰」為成年人，以房仲為業，理應知悉人際之間應保持合禮合宜之距離，竟趁年弱無力反抗亦無法完整表達意願的3歲女童未及注意之際而親吻，顯不尊重他人身體自主權利，更造成被害人巨大心理陰影，對社會安全也有不良影響，遂將全案駁回。不得上訴。

判決書指出，「阿杰」是房屋仲介業務員，曾為「阿美」仲介承租台中市區房屋居住，前年7月間，因「阿美」欲搬離該房屋，故該房屋之出租人即委由「阿杰」提前尋覓他人承租該房屋。

同年7月14日下午，「阿杰」帶同他人前往看屋後，欲離開該屋前，在一樓樓梯口見到「阿美」年幼的3歲女兒，竟意圖性騷擾，趁小女童不及抗拒之際，以左手碰觸她的後頸及背處，突然靠近她的右臉頰，並親吻她之右臉頰一下。

房屋仲介員「阿杰」見客人「阿美」的3歲女兒活潑可愛，以左手碰觸她的後頸及背處後，...
房屋仲介員「阿杰」見客人「阿美」的3歲女兒活潑可愛，以左手碰觸她的後頸及背處後，突然靠近她的右臉頰，並親吻她的右臉頰一下，一審將他判處拘役30日，他不服上訴，二審將全案駁回。不得上訴。 圖／本報資料照
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性騷擾台中市
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