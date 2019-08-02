「衛生棉條不見了」 她酒醒驚覺遭性侵

2019-08-02 03:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



章姓業務2016年應一名女性朋友之邀到一處葡萄酒專賣店共飲香檳和紅酒，2人再搭乘計程車到台北東區一家串物專門店續攤；女子因喝茫了，又感覺疲憊，章護送她回家。女子回家後便洗澡，還交代章離開時記得鎖門，便上床入睡；因逢生理期，她塞入衛生棉條。翌日清晨，女子醒來，卻發現體內的棉條竟不翼而飛，傳LINE給章，對方坦承發生性關係，她報警。

台北地院原判章無罪，女子不服而上訴。台灣高等法院依乘機性交罪判章1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

章辯稱過去曾和這名女子交往過，案發前兩人也曾一同喝酒、發生性關係。他說2016年8月12日晚間是女方主動邀約飲酒，飲酒後女子未酒醉，也不需要攙扶，兩人歡合；因女方下體塞有衛生棉條和護墊，取出後才性交。章說，完事後，女子表示肚子餓，他外出購物，但回來後卻被困在門外，打電話也沒人接，便自行返家。

女子是知名酒店女性公關，章案發後和女子通話，僅承認有發生關係。章說，女子事後委託別人要他賠償1千萬元，卻沒依正規管道求償，她還更改臉書交往紀錄，隱藏曾和他交往。他爆料，交往期間，女子曾提議製造事故，想向他父親要求巨款。

高院調查，兩人是朋友關係，女子盥洗後為自己放入棉條，並躺在床上休息，但章卻褪去她內褲、取出棉條而性交。女子說，遭性侵時因酒醉，已無印象。

女子說，隔天中午起來上廁所，發現章已離去，當時她還是有一點酒意，衣衫還是完整的，也沒有想太多，就下樓買東西吃後，之後繼續睡。晚上八點多，她赫然發現「棉條不見」，擔心是不是往體內掉，「一直拉，拉不到那條線」，覺得怪怪的。

法官檢視雙方LINE對話，章說「對不起，以後不會再發生了」、「如果你願意的話，我希望能好好跟你交往」，女子問「那你認為現在該怎麼辦？我想你也沒戴套子吧！」。