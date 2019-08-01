親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市許多地區交通事故發生件數較去年同期增加，造成許多民眾生命、財產損失，尤其難得一見的是，台南市新化、歸仁等警分局公布今年1月至6月份轄區易肇事路段、肇事原因與肇事件數比率，竟然巧合地「一模一樣」，令人嘖嘖稱奇。

新化警分局今發布新聞表示，分析今年1月至6月份轄區易肇事路段、及肇事原因，其中新化區「中山路」段發生96件、「中正路」發生80件最高，占所有新化區發生件數之37.2%，肇事原因以未依規定讓車、未依號誌指示行駛（闖紅燈、紅燈違規右轉等）及未保持行車安全間隔（擦撞）等違規項目，為主要肇事原因。

歸仁警分局則發布新聞表示，分析今年1月至6月份轄區易肇事路段、及肇事原因，其中仁德區「中山路」段發生112件、「中正路」發生242件最高，占所有仁德區發生件數之37.2%，肇事原因以未依規定讓車、未依號誌指示行駛（闖紅燈、紅燈違規右轉等）及未保持行車安全間隔（擦撞）等違規項目，為主要肇事原因。

兩個分局異口同聲說，「為有效防制交通事故發生及保護市民朋友安全，8月起針對中山路、中正路及台39線等易肇事路段違規行為強力稽查取締，防止交通事故發生，同時呼籲所有市民朋友遵守各項交通規則，並注意行車多禮讓，確保行車（人）安全，本項工作警方會持續執行，希望民眾支持、配合警察執法」。

警方的意思是，今天起，針對特定「行車易違規肇事路段」，針對闖紅燈等嚴重違規加強取締告發，提醒民眾尤其易違規駕駛人要特別小心。

台南市民眾經常闖紅燈肇事，警方今天起加強取締。圖/警方提供
台南市民眾經常闖紅燈肇事，警方今天起加強取締。圖/警方提供
分享
台南市民眾經常闖紅燈肇事，警方今天起加強取締。圖/警方提供
台南市民眾經常闖紅燈肇事，警方今天起加強取締。圖/警方提供
分享

警察
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57

最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30

板橋大觀社區拆除 新北地院：雙方終達成協議

2019-08-01 20:27

找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40

女法官疑遭分案霸凌 司法院替最高院背書「電腦分案」

2019-08-01 18:38

減聘僱名額罰僱主 勞團：移工也受害

2019-08-01 18:11

退輔會完成大觀社區違占土地拆除

2019-08-01 18:00

美濃二月戲變調！戲委會會計涉占34萬元 遭判半年刑

2019-08-01 17:55

要競標嗎？行政執行署宜蘭分署拍賣會 透天厝打64折賣

2019-08-01 16:42

久大併東京著衣爆內線 疑10集團操盤謀利

2019-08-01 16:30

琉球前鄉長陳隆進涉貪重判22年 「洪大姐」也被判12年

2019-08-01 16:19

台南法拍會8月6日登場 職棒球星簽名手套競價拍賣

2019-08-01 15:20

玉山銀行50萬元搶案 犯嫌辯精神疾病爭減刑

2019-08-01 15:18

偷37萬香奈兒J12鑽表 男遭撞見掉下GUCCI包

2019-08-01 15:09

酒駕新法滿月 有個數字多25％展現拒測罰18萬威力

2019-08-01 14:46

吃紅單譙「有牌流氓」 所長原諒他仍罰1萬5000

2019-08-01 13:51

一句「保證錄取」求職者淪肥羊 遭內部員工狠宰40萬元

2019-08-01 12:45

輿論決定罷工成敗？「禁搭便車」的兩難

2019-08-01 12:02

「換工作身心俱疲」男認養2幼貓 3小時內虐貓致死

2019-08-01 11:47

出租未核准區塊辦趴釀塵爆 八仙樂園打官司免罰1萬元

2019-08-01 11:02

行車糾紛持棒猛K重機騎士 小黃運將處拘役30日

2019-08-01 10:27

紅線斑駁掉漆看不清 他停車挨罰打官司逆轉免繳900元

2019-08-01 09:25

騎士截肢求償千萬 法官：換成我也只能被撞 判免賠

2019-08-01 08:51

已和解 騙扁「黃琪」詐騙不用坐牢

2019-08-01 00:41

少年輔育院 虐待血淚頻傳

2019-08-01 00:33

走了16年… 2所少輔院改制矯正學校

2019-08-01 00:31

涉內線 慶璉創辦人起訴

2019-08-01 00:29

被起訴 潘健成表遺憾「非為私利」

2019-08-01 00:26

緩起訴發回重查 群聯老董潘健成財報不實被訴

2019-08-01 00:24

親睹盜伐現場 高屏院檢首長心痛

2019-08-01 00:14

涉詐領助理費 高市議員鄭安秝30萬交保

2019-07-31 23:28

詐領案緩刑卻將遭拔議員 唐惠美激動：對我不公平

2019-07-31 21:21

中廣八里16筆土地 最高行政法院判給交通部

2019-07-31 20:33

白河分局8月1日起易肇事路口 加強闖紅燈違規取締

2019-07-31 19:13

彰化少輔院改制為矯正學校 師資增、學習正常化

2019-07-31 18:39

樁腳戶籍遷便利商店投票 永和區民樂里長被判當選無效

2019-07-31 17:09

龍發堂不滿衛生局防疫手段強硬 求償吞敗訴

2019-07-31 17:02

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39
看更多

熱門文章

騎士截肢求償千萬 法官：換成我也只能被撞 判免賠

2019-08-01 08:51

導航或迷航？ 女子靠GPS導航駕車 結果陷稻田水溝

2019-08-01 11:28

台南樹谷工業區活性碳大廠起火 50消防員摸黑滅火

2019-08-01 06:29

他看電影買蜘蛛人飲料杯 一張照被笑「戳瞎了啦」

2019-08-01 09:45

東京著衣併購案內線交易 檢調大搜索

2019-08-01 16:12

受母之託接送小四女童上下課 竟在車上伸狼爪

2019-08-01 11:26

獨／這款操作槍花2小時改就有殺傷力 黑市改一把賺一把

2019-08-01 11:43

久大併東京著衣爆內線 疑10集團操盤謀利

2019-08-01 16:30

公園發呆慘遭性侵 女子泣訴：他像鬼一樣對我笑

2019-08-01 11:41

疑關門大太力引糾紛 警方傳喚圍毆運匠男子

2019-08-01 14:18

琉球前鄉長陳隆進涉貪重判22年 「洪大姐」也被判12年

2019-08-01 16:19

買2千多萬房點交時鬧翻 買主還要拿曬衣桿打房仲

2019-08-01 00:14

影／高雄氣爆5周年逢鬼門開 消防分隊亮燈鳴號懷故友

2019-08-01 12:27

獨╱與大陸艦艇擦撞的「友泰一號」貨輪 已平安返回金門

2019-08-01 01:07

行車糾紛持棒猛K重機騎士 小黃運將處拘役30日

2019-08-01 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top