台南不同區的中山中正路肇事都37.2％最高 令人嘖嘖稱奇

2019-08-01 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市許多地區交通事故發生件數較去年同期增加，造成許多民眾生命、財產損失，尤其難得一見的是，台南市新化、歸仁等警分局公布今年1月至6月份轄區易肇事路段、肇事原因與肇事件數比率，竟然巧合地「一模一樣」，令人嘖嘖稱奇。

新化警分局今發布新聞表示，分析今年1月至6月份轄區易肇事路段、及肇事原因，其中新化區「中山路」段發生96件、「中正路」發生80件最高，占所有新化區發生件數之37.2%，肇事原因以未依規定讓車、未依號誌指示行駛（闖紅燈、紅燈違規右轉等）及未保持行車安全間隔（擦撞）等違規項目，為主要肇事原因。

歸仁警分局則發布新聞表示，分析今年1月至6月份轄區易肇事路段、及肇事原因，其中仁德區「中山路」段發生112件、「中正路」發生242件最高，占所有仁德區發生件數之37.2%，肇事原因以未依規定讓車、未依號誌指示行駛（闖紅燈、紅燈違規右轉等）及未保持行車安全間隔（擦撞）等違規項目，為主要肇事原因。

兩個分局異口同聲說，「為有效防制交通事故發生及保護市民朋友安全，8月起針對中山路、中正路及台39線等易肇事路段違規行為強力稽查取締，防止交通事故發生，同時呼籲所有市民朋友遵守各項交通規則，並注意行車多禮讓，確保行車（人）安全，本項工作警方會持續執行，希望民眾支持、配合警察執法」。