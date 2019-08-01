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小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

割稻尾 慣竊代收酪梨300台斤被判6月

2019-08-01 21:26聯合報 記者邵心杰╱即時報導

適值酪梨產期，台南市52歲徐姓男子6月29日傍晚駕駛女兒轎車外出，前往大內區葉姓果農的酪梨果園，徒手竊取263台斤的酪梨，食髓知味，7月1日凌晨重施故技，前往陳姓果農的果園竊取34台斤酪梨，得手後駕車逃逸，行經大內區台84線快速道路西向36公里處時，被警方當場查獲，徐坦承犯行，台南地院認他犯竊盜罪，累犯，應執行有期徒刑6月。

據調查，徐以打零工為業，8年前，6月23日下午7時30分許，徐持鐮刀1把前往台南山區，楊姓農民所有的竹筍園，見四下無人看守，即以鐮刀割取竹筍2支（約價值120元）。楊不堪竹筍多次遭竊，早已在場埋伏，便上前攔阻並報警，徐在警方到達現場前倉皇逃逸，並將竊得竹筍2支、農用尼龍袋、鐮刀及藍白拖鞋1雙遺留在現場。

最後，新化警方循線將他逮捕到案，經台南地方法院判處有期徒刑7月確定，直至去年9月4日執行完畢，不到1年，他仍不知悔改，今年6月29日、7月1日分別大內山區徒手竊取葉姓、陳姓兩果農的酪梨，共計297台斤、價值7425元。徐得手後駕車逃逸，行經大內區台84線快速道路西向36公里處時，被警方當場查獲，扣得竊得酪梨且已分別發還葉、陳。

台南地院審酌，徐前已曾因竊盜案件經該院判處刑責，這次又犯竊盜，與前案所涉案件間罪質相同，具有特別惡性、對刑罰反應力

薄弱的情形，經裁量後認應加重其刑。同時，徐2次竊盜犯行，在不同時間、地點，竊取不同被害人的財物，應分論併罰。因此，分處4月、3月徒刑，應執行6月徒刑，可易科罰金，可上訴。

台南地院認徐2次竊盜犯行，在不同時間、地點，竊取不同被害人的財物，應分論併罰，分...
台南地院認徐2次竊盜犯行，在不同時間、地點，竊取不同被害人的財物，應分論併罰，分處4月、3月徒刑，應執行6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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竊盜農民
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